Hallan dos cuerpos sin signos vitales en Ponce

La Policía informó el lunes, el hallazgo de dos cuerpos sin signos vitales en hechos por separado en Ponce.

Según la Uniformada, el primer caso fue reportado a eso 6:10 de la mañana en una residencia ubicada en la calle Loíza, sector Piedras Blancas en Ponce.

Agentes adscritos se personaron al lugar donde encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años y el cual, no presentaba signos vitales. Al momento no ha sido ofrecida la identidad del hombre.

Por otro lado, a eso de las 9:41 de la mañana, en un apartamento en Paseo del Rey en la Avenida Miguel A. Pou, en Ponce. Al lugar se personaron paramédicos de Emergencias Médicas e informaron que el hombre, no presenta signos vitales. La identidad del hombre, no sido ofrecida por la Policía y que en el lugar, aparentemente no fueron encontrados signos de violencia.

Personal de la División de Homicidios y al fiscal de turno investigan.

