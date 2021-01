Harán pruebas moleculares de COVID-19 en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un acuerdo entre Aerostar y la firma de laboratorios CMT Group Corp. permitirá establecer una serie de centros de colección de pruebas para COVID-19 en las instalaciones el aeropuerto Luis Muñoz Marín a partir de la semana próxima, informó este jueves en comunicado de prensa Jorge Hernández, CEO de Aerostar Puerto Rico, operador del aeropuerto.

Según se informó, el acuerdo viabilizará el que los pasajeros que entran y salen de la isla puedan cumplir con las normas impuestas por el gobierno de Puerto Rico y otras jurisdicciones.

“La tendencia a través de los diferentes destinos es requerir pruebas negativas para permitir el acceso, libre de cuarentena, a los viajeros. La industria de la aviación promueve requerirle a sus viajeros un resultado negativo a COVID-19 previo al abordaje del avión. Por tal razón, nos estamos preparando para poder brindarle a los pasajeros una alternativa adicional para el servicio de toma de pruebas rápidas de antígenos y moleculares dentro del mismo aeropuerto con resultados en menos de 48 horas, tanto a los que entran como a los que salen de Puerto Rico”, afirmó el CEO de Aerostar Puerto Rico.

El costo de la prueba será de $110. La persona podría solicitar reembolso a su compañía de seguros, en caso de que esta cubriera la prueba en Puerto Rico.

Este explicó que se establecerán tres centros de colección de pruebas para COVID-19 a cargo de la experimentada firma de laboratorios CMT Group Corp. Los primeros dos operarán en el terminal A y en el C. El tercero abrirá en una segunda fase. De este modo, los viajeros tendrán, inicialmente, dos facilidades a corta distancia de sus puntos de abordo. Estos operaran los siete días de la semana de 6 de la mañana a 12 de la madrugada. Eventualmente, el servicio podría expandirse a las 24 horas del día.

Los centros de colección de pruebas se encuentran en desarrollo y se estima que podrían iniciar operaciones en el mes de febrero. El resultado de las pruebas moleculares estaría disponible en un periodo máximo de 24 a 48 horas dependiendo de la hora en que se realice la misma y las de antígeno en aproximadamente 30 minutos a una hora.

“El COVID-10 va a continuar en nuestras vidas por más tiempo y tenemos que ir retomando las operaciones de manera responsable y segura. El facilitar el acceso a la toma y a un resultado rápido de la prueba es un paso importante. De este modo, podemos contribuir a incentivar el flujo de visitantes, incluyendo a nuestras familias en la diáspora, reduciendo el riesgo de contagio en la isla”, agregó Hernández.

“El establecimiento de esta alianza con el aeropuerto cumple con dos objetivos. Por un lado, proveemos una alternativa para que los visitantes puedan presentar una prueba negativa en cuanto lleguen a Puerto Rico para reducir el potencial contagio. Además, fortalecemos el desarrollo económico, porque el facilitar el acceso a la prueba y proveer un resultado en un periodo corto de tiempo, se convierte en un atractivo adicional para el visitante”, señaló el doctor Otegbola Ojo, principal ejecutivo de CMT Group Corp., especialistas en laboratorio clínico y salud ocupacional.

La empresa de laboratorios se encuentra en el desarrollo de una plataforma digital que podrá ser accedida por los pasajeros desde antes de su llegada a Puerto Rico. Esta generará un código (QR Code) que permitirá al visitante recibir sus resultados de la prueba y llenar los formularios necesario para cumplir con las normativas gubernamentales. Además, encontrará todo tipo de información sobre el destino a través de un mismo sitio.

Como parte de la Orden Ejecutiva actual, emitida por el gobierno, todo visitante tiene que llegar con una prueba negativa ya realizada dentro de un periodo de 72 horas, antes de su entrada. De no hacerlo, debe comprometerse a realizársela en un laboratorio local y, mientras no haya obtenido el resultado, se le requiere permanecer en cuarentena. De optar por no realizarse la prueba, tiene que someterse a una cuarentena de 14 días. Con esta iniciativa, aquellos que no se hayan realizado la prueba antes de llegar, podrán realizársela a su llegada en el mismo aeropuerto, una vez los centros de pruebas inicien sus operaciones. De igual modo, los viajeros que salgan de Puerto Rico con destino a otras ciudades podrán hacerse la prueba, previo a su salida en algunas de las siete facilidades de CMT Group Corp. alrededor de la isla o antes de abordar el avión, en uno de los centros que próximamente operarán en los terminales del aeropuerto.

CMT Group Corp. posee 40 años en la industria de laboratorios y la salud ocupacional. Cuenta con una red integrada por ocho centros de colección de pruebas alrededor de la isla y un laboratorio de referencia. De igual modo, provee servicios directos a cientos de clientes privados y sus empleados.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.