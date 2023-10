“No tiene a Dios en su corazón”: JGo ante cuestionamiento de César Vázquez sobre su embarazo

La comisionada residente en Washington y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, se expresó este miércoles ante el cuestionamiento del doctor César Vázquez de Proyecto Dignidad (PD), sobre si su embarazo es real o uno subrogado.

“Enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si está embarazada o es otra mujer la que lleva esos niños. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera”, cuestionó Vázquez en entrevista radial con WKAQ 580 AM.

Posteriormente, González Colón reaccionó indignada en la misma emisora.

"A mí me parece mentira que a estas alturas tengan que cuestionar mi embarazo. Yo no veo que a ninguna otra persona le cuestionan eso. Yo llevo semanas escuchando ataques del lado y lado y yo tranquila haciendo mi trabajo. Yo no puedo creer esta persona que se llama doctor... le falta mucha dignidad para hacer un cuestionamiento tan bajo... le falta mucha dignidad y es un charlatán", expresó la comisionada.

"Jamás pensé que a una persona que se hace llamar religioso le fuera a dar tanto coraje, porque una expresión como esa no es de una persona que tenga a Dios en su corazón. Una expresión como esa es de una persona que tiene coraje por la felicidad de otra....hay que ser bien charlatán y hay que tener bien poca dignidad", agregó.

Además, envió las siguientes declaraciones escritas:

"En mi vida pública jamás imaginé que a alguien le pudiera molestar, causar odio y coraje mi felicidad. El presidente del partido De supuesta Dignidad me cuestionó hace unos meses que una mujer embarazada trabaje y que en mi caso no aspirará a la gobernación. Como si un embarazo fuera un impedimento. Hoy va más allá en su machismo desmedido a cuestionarme si estoy en estado de embarazo, aún cuando hice el anuncio público hace semanas. El ataque personal a mi candidatura es un ataque a la mujer puertorriqueña. Evidentemente el Dr. Vázquez no tiene a Dios en su corazón. Las expresiones del Dr. Vázquez son desafortunadas. Es lamentable que una persona que se presenta invocando principios morales y religiosos cae tan bajo al hacer insinuaciones sobre mi embarazo. Imagínense una persona que piensa así en un cargo público. Le molesta que yo aspire a la gobernación y que en su propio partido una mujer también lo haga. Una vez más le agradezco a Dios y a la virgen me permitan este milagro de vida de estar en mi semana 18 de embarazo. Mi esposo y yo estamos felices por nuestros futuros hijos y no permitiremos que mentes tan pequeñas empañen nuestra alegría. Y para que el Dr. Vázquez y aquellos que le hacen coro, aquí incluyo una certificación médica del médico que me atiende. Nunca pensé en que tendría que llegar a este nivel", expresó la comisionada residente, junto a la certificación de su médico.

Fue el pasado 1 de octubre cuando González y su esposo, José Yovin Vargas, anunciaron que tendrían una niña y un varón, quienes llevarán los nombres José Jovin y Jenniffer Aidyn.

SURGEN REACCIONES

Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve afirmó que las expresiones de Vázquez estuvieron "fuera de lugar y no representan a Proyecto Dignidad".

"El embarazo de la comisionada residente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamado a emitir opiniones. Incluso, aunque haya decidido compartir públicamente este proceso. Toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida política, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político", publicó en su cuenta de Facebook.

De igual manera, la representante de esa colectividad, Lisie Burgos, lamentó el cuestionamiento.

"El embarazo es algo maravilloso, es un milagro de vida. Nadie debe entrometerse en la intimidad de una mujer de una familia. Para mí, el embarazo es algo sagrado y entiendo que la política debe tener unos límites, y entiendo que no abona para nada las expresiones del doctor. Lamento que haya hecho esas expresiones”, expresó en Radio Isla 1320 AM.

El gobernador Pedro Pierluisi también rechazó las expresiones.

"Eso atenta contra la dignidad de la comisionada", señaló el primer ejecutivo.

"No tengo dudas de que tiene un impacto sobre su viabilidad como candidato", agregó.

CÉSAR VÁZQUEZ SE DISCULPA

Ante una avalancha de críticas, el presidente de Proyecto Dignidad se disculpó.

"Esto ha generado un malestar evidente, tanto en la Comisionada como en otros. Ese no era el propósito y por lo tanto les pido disculpas, particularmente a la Comisionada Jennifer González y a su esposo. Mi esposa, mis hijos y nietos son mi mayor tesoro. Desde ese sentimiento, le deseo de todo corazón a la Comisionada, a su esposo y a sus familias que el embarazo llegue a feliz término y puedan completar su felicidad teniendo a los niños en brazos y viéndolos crecer", leen las declaraciones.