“He tocado puertas y nadie me ayuda” | Mujer denuncia ser víctima de acoso y amenazas por parte de su expareja

Una mujer, identificada como Elba Casablanca Villarán, denunció anoche en redes sociales, ser víctima de un patrón de acoso y amenazas de parte de su expareja pese a tener una orden de protección.

Además, aseguró que ha acudido siete veces al tribunal y la juez -que atiende el caso- no ha tomado acción contra el hombre, identificado como Julio Cintrón Cruz.

“Quiero dejarles saber que tengo una orden de protección desde el 18 de diciembre de 2020. Acudo a las redes sociales porque tengo impotencia ya que he ido 7 veces al tribunal y la juez no ha tomado acción en mi caso por ley 54 de mi pareja anterior las cuales he estado siendo amenazada por las redes sociales llamadas telefónicas y en este momento desde ayer he recibido 2 cartas de amenazas en el buzón de mi residencia. La Policía dice que no puede hacer nada para arrestarlo, he llamado a la Procuradora de la Mujer y nada que ver. Hago esto por si me pasara algo a mi o a mis hijos, aquí el único responsable es el Sr. Julio Cintrón Cruz, de apodo le dicen Yapo”, escribió Casablanca Villarán en su cuenta de Facebook.

Según Casablanca Villarán, el sujeto, quien tiene una pareja identificada como Yomari Enid Ortiz Castro, se acercó a su guagua a tocar el cristal para cuestionarle a su hijo qué hacía en Guaynabo. El incidente ocurrió el pasado miércoles en la escuela Margarita Janer Palacio.

Asimismo, afirmó que las dos cartas indican; “que si yo no quito el caso me va a explotar a mí y a mi guagua y que me atenga a las consecuencias que ya estoy advertida”.

“He hecho varias querellas en el cuartel municipal y en el estatal, pero todos me dicen lo mismo; que no pueden hacer nada. Yo espero que a mí ni a mis hijos nos pase nada porque haré responsable a la juez que está llevando este caso por no ordenar un arresto de inmediato. Me siento con impotencia de ver como el gobierno no hace nada por ayudarnos. He tocado puertas y nadie me ayuda, es duro ver como tus hijos sufren de solo pensar que sería una más que le quitarán la vida por una persona que no se merece que le tengan compasión. No poder vivir en paz y tranquilidad. Porque un mediocre no te quiere dejar en paz”, finalizó.

Más tarde, la fémina publicó en su Facebook unas imágenes -supuestamente- del hombre y su pareja.

