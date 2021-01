Héctor O’Neill dice que se pasa viendo Netflix mientras espera su juicio

El exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García dijo el jueves que se puede levantar a las 9:00 de la mañana y se dedica a ver Netflix, esto, al tiempo en que discurre un proceso judicial en su contra por violación a la ley de Violencia Doméstica.

“Pues aprendí a levantarme a las 9:00 de la mañana que desde los 15 años no me levantaba. Ya me acostumbré a levantarme a las 9:00 de la mañana. Y viendo Netflix”, comentó O’Neill García a la prensa.

Sobre el proceso judicial, el exalcalde dijo: “Aquí lo más importante que tengo es la ley del ‘karma’. La ley del ‘karma’ y que todo va a salir bien”.

En cuanto al retraso del caso, el abogado Harry Padilla dijo “este caso tiene mucha litigación intensa. De hecho, yo tengo diez tomos en mi oficina de escritos. Lo que se está planteando es que este caso tenía señalado un juicio para el quince de marzo. Pero antes de comenzar el juicio el quince de marzo, hay que ver una vista de necesidad porque una testigo quiere declarar a puerta cerrada. Y entonces la juez lo que está diciendo es que hay cuatro eventos que impiden comenzar el quince. Número uno, hay unos escritos que están sometidos para ella resolver. Número dos, hay que celebrar una vista de necesidad. Número tres, ellos tienen que entregar unos documentos antes de la vista de necesidad y ha reconocido el fiscal que no los tiene. Que no los tiene porque no los han mandado a hacer. Quiere decir, que hasta tanto yo no tenga esos documentos no se puede ver la vista de necesidad. Y número cuatro, hay uno de los casos que está ante el Tribunal Supremo. Quiere decir, tú no puedes comenzar un juicio a nivel de Instancia estando el caso ante el Tribunal Supremo”.

En octubre de 2016 se dio a conocer denuncias de acoso sexual contra el exalcalde de Guaynabo quien renunció a su cargo el 5 de junio de 2017.

Actualmente, pesan en su contra tres cargos criminales por violencia doméstica en su modalidad de maltrato y de agresión sexual, así como acoso sexual en el empleo. Los demás cargos se cayeron.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.