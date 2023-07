Héctor Pagán triunfa con la medalla de oro en San Salvador 2023

El boricua Héctor Pagán consiguió este martes la medalla de oro en la carrera de los 5,000 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El fondista oriundo de Barranquitas dominó la prueba en los últimos 300 metros con tiempo de 14:07.17. Este se fue despegando de sus rivales Diego García de México (14:11.12) y el colombiano Carlos Sanmartín (14:14.08).

“Estoy bien emocionado. Soñaba con estar aquí. Llegué. Hice el trabajo. De verdad, estoy bien contento de que me hayan salido todas las cosas bien. Esto gracias a un equipo de trabajo que tengo y a mi pueblo Barranquitas que siempre me respalda, deben estar gozándoselo. ¡Qué bueno llevar alegría al pueblo como tanto ellos me la dan a mí!, dijo el prócer campeón en la Liga Atlética Interuniversitaria y de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Pagán volverá a la pista a correr el evento de los 10,000 metros el viernes a las 7:30 p.m. (5:30 p.m. El Salvador).