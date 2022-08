Héctor Suárez Gomís queda eliminado de Top Chef VIP

El animador e intérprete mexicano, Héctor Suárez Gomís, se convirtió en la noche del lunes en el más reciente eliminado de la cocina de Top Chef VIP.

El mexicano se enfrentó a Chicky Bombon, Zuleyka Rivera, Horacio Pancheri, Cristina Eustace y Ferdinando Valencia en el reto de eliminación.

“Mis niños hermosos, ya no voy a poder acompañarlos en la cocina, ya no me voy a poder vestir con la filipina ni tampoco con el delantal. Después de muchos días, la adrenalina de lo gastronómicamente desconocido ya no va a hacerse presente en mí”, expresó Gomís al despedirse de la competencia.