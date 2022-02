Hermana del gobernador sobre uso de escoltas: “Es una decisión del DSP”

La hermana del gobernador Pedro Pierluisi, María Caridad Pierluisi Urrutia, atribuyó este miércoles a una decisión del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de asignarle escoltas para sus actividades públicos y aseguró que “nunca” lo ha solicitado.

“Yo estoy enfocada en trabajar y yo en eso no me meto, si es una decisión del DSP asignarme a alguien, pues es una decisión de él y yo no lo voy a discutir”, expresó en exclusiva a Telenoticias.

Caridad Pierluisi, quien dirige la oficina del primer ejecutivo, negó también sentirse amenazada e insegura.

El gobernador defendió el martes el uso de escoltas, asegurando que es el secretario del DSP quien "tiene dentro de sus responsabilidades, supervisar la seguridad y protección que se le ofrece a funcionarios del gobierno y dignatarios."

Las horas extras sobrepasan el salario regular.

"Siempre ha habido la necesidad de proveer seguridad y protección a ciertos funcionarios del gobierno, así como dignatarios que nos visitan. Dicho eso, la seguridad que se provea sea justa y necesaria. Esto de horas extras se puede evitar porque si se asigna el personal a base de turnos evitas las horas extras, pero es el secretario de Seguridad Pública el que tiene la última palabra”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Tenemos que ser lo más austeros posible en el gasto porque, aunque estamos dejando la quiebra atrás, tenemos que cuadrar esa chequera”, añadió.

Sobre el monto incurrido en la seguridad de la comisionada residente Jenniffer González, el gobernador dijo: “Siempre ha sido así”.

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes comenzará una investigación sobre el gasto desmedido en escoltas por parte de funcionarios y exfuncionarios públicos, según informó el jueves los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Juan José Santiago Nieves y Orlando José Aponte Rosario.

Aquí los gastos más altos por concepto de escoltas: