Hermanos arrestados en México: Secretario de Estado detalla acciones que han tomado

El secretario de Estado, Omar J. Marrero, aseguró este martes que el Gobierno de Puerto Rico ha atendido de manera adecuada y con diligencia el caso de los hermanos Zapata Hernández, detenidos en México tras ser imputados de agresión sexual contra una menor.

"Una vez el Departamento de Estado advino en conocimiento sobre los arrestos de los hermanos Zapata Hernández, establecimos comunicación inmediata y directa con el Consulado de los Estados Unidos en Playa del Carmen y el Consulado de México en Puerto Rico para garantizar los derechos que le asisten y un debido proceso de ley”, expresó Marrero en un comunicado de prensa, reaccionando a las denuncias de la familia, quienes dicen que no han recibido apoyo del gobierno de Puerto Rico.

Marrero destacó que es importante entender que la función del Departamento de Estado de Puerto Rico es fungir como enlace entre los hermanos Zapata Hernández, ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, el Consulado de los Estados Unidos en Playa del Carmen y el Consulado de México en Puerto Rico. También procurar que los jóvenes tengan acceso a las garantías y protecciones en virtud del derecho internacional aplicable y tratados vigentes entre México y los Estados Unidos.

"No nos han dado ninguna noticia", reclamaron frente al Departamento de Estado.

Según se informó, a principios de julio del 2021 el Departamento de Estado, a través del secretario auxiliar de Relaciones Exteriores Félix A. Lizasuaín, orientó a los miembros de la familia y canalizó la comunicación entre ambos sistemas para que recibieran asistencia sobre los procesos de índole criminal en jurisdicción fuera de los Estados Unidos, como en este caso. A su vez, aseguraron, se les proveyó una lista de abogados validados por el Consulado para su evaluación y acción correspondiente.

Otra de las gestiones inmediatas realizadas por el Departamento de Estado fue coordinar una visita para que el personal del Consulado de los Estados Unidos en Playa del Carmen visitara a los jóvenes en el centro de detención para velar por su integridad física, que gozaran de buena salud, recibieran visitas religiosas, de así requerirlo, y servicio de nutrición especial para uno de los hermanos.

De otro lado, a raíz de unas alegaciones por parte de los familiares de una supuesta violación a los derechos de los jóvenes, el Departamento de Estado solicitó la intervención de la Jefa de Misión del Consulado de los Estados Unidos en Playa del Carmen, Natalia Rincón, pero esta indicó que los hermanos puertorriqueños declinaron hacer una declaración oficial bajo juramento a través del Consulado para elevar el asunto con las autoridades locales. Marrero explicó que esto es un requisito necesario, conforme a la reglamentación vigente para dar paso al proceso diplomático correspondiente.

“De manera reiterada, el secretario auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de Puerto Rico sostiene conversaciones directas con el padre de los jóvenes, en las cuales discuten cada etapa procesal del caso, además de orientarles sobre estatus migratorio, ayudas, recomendaciones y asesoramiento sobre el manejo de este asunto”, expresó el secretario de Estado.

De acuerdo con la información obtenida, los jóvenes detenidos continúan recibiendo visitas familiares, atención médica y provisiones semanalmente.

“Esto es un caso que conmueve al pueblo y como padre comprendo la frustración y desesperación de esta familia. Me comprometo a continuar realizando todos los esfuerzos necesarios hasta la terminación de este caso, conforme al estado de derecho aplicable. No bajaremos la guardia y continuaremos actuando con prudencia y discreción para no afectar el proceso judicial. Nuestro norte seguirá siendo velar por la integridad del proceso”, expresó el secretario de Estado.