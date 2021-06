Hijo de pastor fallecido por COVID-19 defiende a su padre: asegura que no instó a no vacunarse

El hijo del pastor Joel Seda Colón, quien falleció a causa del COVID-19 tras reportarse un brote en su iglesia, salió en defensa asegurando que nunca instó a los feligreses a no vacunarse.

“Deseo refutar vehementemente este punto que la prensa ha estado repitiendo sin ninguna verificación. Ni mi padre ni mi madre jamás enseñaron, instaron o aconsejaron a la iglesia “Cuerpo de Cristo” a que no se vacunaran contra el Covid 19. La persona -o personas- que avisó al Departamento de Salud sobre el brote, claramente no pertenecía a la iglesia, o no escuchó nunca predicar a mi padre ni mi madre. Él tenía su opinión acerca de la vacuna -como la tienen cientos de miles de puertorriqueños- la cual lo llevó a no vacunarse. Esa fue su decisión muy personal. Sin embargo, decía clara y reiteradamente que todos los miembros de la iglesia que quisieran vacunarse eran libres de hacerlo. Y muchos lo hicimos, ejerciendo nuestra cabal y libre voluntad. Los que no lo hicieron, también lo hicieron así. Incluso, mi madre y demás miembros de mi familia nuclear -además de mi esposa y yo- habíamos decidido vacunarnos previo a que nos acaeciera este brote”, dijo Joel J. Seda Orona en una carta abierta.

Concilio de Iglesias asegura que el discurso de esta congregación es uno aislado.

Lee la carta aquí:

Carta de Joel Seda Orona by Adalberto Luis Torres González on Scribd

En Contexto:

El pastor Joel Seda Colón, quien fue líder de la Iglesia El Cuerpo de Cristo en Mayagüez donde se reportó un brote de COVID-19, es una de las cuatro personas que fallecieron tras contagiarse.

La información fue confirmada por su esposa en Facebook.

Según el principal oficial de epidemiologia de la agencia del Departamento de Salud, José Becerra, en total hubo 23 miembros de la iglesia que se contagiaron del virus.

Los contagiados no estaban vacunados.

“Fue un proceso muy laborioso desde el 9 de junio que identificamos el primer caso. Inicialmente, creíamos que eran brotes separados, pero no fue hasta el 18 de junio donde que se pudo corroborar que estaban relacionados”, indicó el principal oficial de epidemiología de la agencia, José Becerra.

Ahora bien, ninguno de los contagiados estaban vacunados contra el COVID-19, según la agencia.

“Esto no representa a las iglesias en Puerto Rico, son casos aislados, pero hay ciertas iglesias que están enviando desinformación sobre las vacunas e instando a los feligreses a no vacunarse”, añadió.

