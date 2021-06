Hombre muere baleado en Puerto Nuevo

Un hombre murió baleado el domingo en la noche, tras un incidente en la calle Alejandría en Puerto Nuevo, en San Juan, confirmó la Policía.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala, que fue transportada por paramédicos de Medina Ambulance al Centro Médico en Río Piedras.

"Yo no duermo hasta que él no llega" dijo el papá del joven mientras pide explicaciones. | El cadáver no presentaba signos de violencia y estaba envuelto en una sábana.

La persona, identificada como Daniel García Cartagena, de 29 años y residente de Puerto Nuevo, fue atendido por el doctor Julio Pérez, quien certificó su muerte.

Según la pesquisa preliminar, García Cartagena se encontraba en la calle Alejandría en Puerto Nuevo, cuando pasó un vehículo desde donde le realizaron varios disparos, que lo alcanzaron en la barbilla y el cuello.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan en unión a la fiscal Iraida Casillas Rodríguez investigan la muerte.

"Vinimos a orar".

