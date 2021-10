Hombre de 27 años muere tras impactar dos vehículos en Bayamón

Un hombre de 27 años perdió la vida esta madrugada del domingo, luego de protagonizar un accidente en la carretera 199 frente a la Urbanización Sans Souci en Bayamón.

El hombre identificado como Jesús O Pacheco Ayala, residente de Corozal, manejaba un vehículo Can- Am y sin tomar las debidas precauciones rebasó una luz roja, lo que provocó que fuera impactado, su lado frontal derecho por un Hyundai Accent, que manejaba Alondra Ortega de 18 años, residente en Bayamón. Con el impacto, el conductor del Can- Am invadió el carril contrario e impactó la parte frontal izquierda de un auto Audi, manejado Michael Lin Ho.

Pacheco Ayala fue transportado hasta el Hospital Doctor’s Center en Bayamón en condición crítica donde horas más tarde falleció.

La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se hizo cargo de la investigación.

