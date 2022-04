Hombre hallado enterrado en Guánica era el papá de menor asesinada en el 2019

El hombre cuyo cuerpo fue hallado parcialmente enterrado en el barrio Laguna en Guánica, era el padre de la menor de 13 años, quien fue asesinada en el 2019 por su exnovio tras rociarle gasolina y prenderla en fuego, supo Telenoticias.

Los hechos ocurrieron en la carretera PR-310 kilómetro 0.4 del barrio Monte Grande en Cabo Rojo. La adolescente de 13 años resultó con heridas de gravedad provocadas por las quemaduras recibidas en un 90% de su cuerpo. Su madre, identificada como Nanette Martínez Camacho de 34 años, también resultó con quemaduras en sus manos, brazos y rostro al socorrer a su hija.

Sobre el caso: Indagarán consentimiento en relación de menor quemada

"Hay papi no lo creo solamente esta va contigo por 15 minutos y mira lo que pasó descanse en paz no me voy a olvidar las últimas palabras que me dijistes y te prometo que voy a cuidar a tu nieta también tan feliz está va por vela por la primera vez aunque sea por un 15 minutos pero estabas contento te amos mucho ahora estas con JOMAYRA Cuidándonos desde allá hay arriba", publicó en Facebook Nashali Hernández, una de sus hijas.

Las autoridades radicaron cargos este jueves contra Moisés Flores Carbonell por el asesinato del hombre.

Según se informó, Flores Carbonell enfrenta cargos por asesinato, ley de armas y destrucción de evidencia. Será ingresado a la cárcel tras no prestar una fianza impuesta de $300 mil.

Uno de los sospechosos llevó a las autoridades al cuerpo. El secuestro fue captado por cámaras de seguridad.

Más temprano, la Policía infromó sobre el arresto del imputado -junto a otro hombre contra quien no radicaron cargos- luego de encontrar el cadáver a eso de las 8:51 pm del miércoles.

Según el reporte policiaco, el cuerpo fue hallado parcialmente enterrado y tenía signos de violencia.

Las autoridades investigan la relación que pueda haber entre la víctima y un presunto secuestro reportado en las inmediaciones de una panadería en Yauco.

El agente Luis Casiano de Homicidios, el fiscal Jorge Martínez y el agente Pedro Soto de Servicios Técnicos investigan.