Regresa a sus funciones secretario de Salud tras hospitalización

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, informó este martes que regresó a sus funciones luego de haber sido hospitalizado.

El pasado 11 de febrero se conoció que Mellado llevaba cuatro días hospitalizado, debido a colitis ulcerativa y diverticulitis.

"Agradecido de todas las muestras de cariño que tuvieron conmigo durante el proceso que me tocó sobrellevar. Sobre todo del personal médico que me asistió y continúa en mi mejoría. Son muchos los planes en @desaludpr y no hay tiempo que perder. Estamos a la carga nuevamente", escribió el funcionario en sus redes sociales.