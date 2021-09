EN VIVO | Continúa el juicio contra Jensen Medina

El juicio contra Jensen Medina Cardona, quien enfrenta cargos por el asesinato de Arellys Mercado y violaciones a la Ley de Armas, continúa este lunes en el Tribunal de Fajardo.

El Tribunal de Apelaciones declaró el pasado viernes un "no ha lugar" la moción que presentó la defensa de Medina Cardona, solicitando que se desestimen todos los cargos, tras la decisión de la jueza Gema González.

"Luego de examinar cuidadosamente la totalidad del expediente ante nos, al igual que los argumentos de ambas partes, a la luz del derecho esbozado, concluimos que dicho foro cumplió con lo preceptuado en el ordenamiento juridico al analizar la procedencia de la solicitud presentada por el Sr. Molina. Por tanto, resolvemos que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro de instancia en su determinación.", lee el documento.

La jueza Gema González también declaró "no ha lugar" la moción que presentó la defensa de Medina Cardona.

La defensa alega que se violó el debido proceso de ley porque el Ministero Público no le informó que había ocupado y tenía en su posesión el "Network video recorden" de Villa Marina, donde fue asesinada Arellys Mercado Ríos.

"Concluimos, que lo presentado por la Defensa no cumple con el estándar de materialidad interpretado por la Corte Suprema Federal en el caso Brady vs. Maryland, supra, debido a que la defensa no ha puesto al tribunal en posición de examinar si la revelación de las grabaciones de la máquina NVR son prueba material que tiene el efecto de que exista una probabilidad razonable de que, si la evidencia se hubiera revelado a la defensa, el resultado del procedimiento hubiera sido diferente. En vista de todo lo anterior, es forzoso concluir que no procede la desestimación de las acusaciones en contra del Señor Jensen Medina Cardona", lee la sentencia.

Medina Cardona está acusado por el asesinato de Arellys, ocurrido el 18 de agosto de 2019 en el área de los muelles de la marina.

El acusado fue encarcelado en mayo tras no prestar la fianza de $250,000, por un cargo de falsificación de licencia.