HOY | Gran estreno de Ada Masali

Telemundo Puerto Rico anuncia el gran estreno de la novela turca, Ada Masali, este martes a las 6pm.

Haziran es una mujer urbana vibrante, inteligente, exitosa y moderna. Tiene sueños y está bastante segura de que puede realizarlos todos en una gran ciudad. Le encanta bailar, probar nuevos sabores de la cocina mundial y visitar exposiciones. Es muy buena en su trabajo, adicta a la tecnología. No puede pensar en una vida en otro lugar que no sea una gran ciudad por el acceso que tiene a todo con un solo clic. Ella es una mujer de la era digital.

Poyraz ama la naturaleza y los animales. Su don de gentes no es tan bueno, con una personalidad distante. Es casi un profesional de los deportes extremos, pero no podemos decir que sea tan bueno comunicándose con la gente. No le gustan los cambios y las cosas nuevas; él cree que la tecnología solo complica la vida. Puede manejar cada cosa con sus manos. Es un hombre de la era analógica.

Se trata de dos testarudos que son opuestos en un mismo hotel. Haziran, la chica de ciudad que está acostumbrada a comprar de todo y que otros trabajen para ella, y Poyraz, que está acostumbrado a hacer todo por su cuenta sin pedirle nada a nadie

¡No te lo pierdas!