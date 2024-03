HOY | Juicio contra Irizarry Pabón en caso que busca descalificarlo

El juicio contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en el caso que busca descalificarlo como candidato a la alcaldía, comenzará este lunes en el Tribunal de San Juan.

La controversia con el Partido Popular Democrático (PPD) surgió cuando Irizarry Pabón incumplió con el acuerdo que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección si su situación legal no se resolvía antes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El 1 de marzo, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Gerardo “Toñito” Cruz, radicó el recurso legal para buscar la descertificación.

Intenso careo en el segundo día de vista preliminar. Detallan como presuntamente presionó a empleados para que pagaran su préstamo.

Mientras, el 13 de marzo, el PPD respondió el escrito que fue presentado por la defensa del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en el que se alegó que había sido coaccionado para firmar el acuerdo que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección.

La colectividad presentó mensajes de texto entre Irizarry Pabón y "Toñito" Cruz, que contradicen la versión del alcalde ponceño.

Míralos aquí:

Mensajes de textos entre Lu... by Erick A. Velázquez Sosa

Cruz dijo en entrevista radial que Irizarry Pabón, miente al decir que fue coaccionado para firmar el acuerdo.

"Inclusive, la fecha del 28 no es una fecha sugerida por el Partido Popular. La sugirió él, porque el Partido quería el 15 [de marzo]. Pues eso no es una negociación donde alguien se pueda sentir coaccionado", expresó en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Esos son malas estrategias de parte de él o de sus abogados. La única persona que se va a poder sentar allí a hablar de coacción es él, y tiene que ser bajo juramento. La semana pasada cuando le pedimos al juez que acelerara la vista, presentamos un escrito para que él tuviera que estar allí. Ahora me la hizo fácil, porque ahora se tienen que sentar allí a explicar cuál es la coacción”, agregó.

Su exdirector de Obras Públicas narró supuestas negociaciones con el convicto Oscar Santamaría y cómo habría presionado a sus empelados municipales para que pagaran el préstamo de $50 mil.