HOY | Primos del gobernador se declararán culpables ante el Tribunal Federal

Los primos del gobernador Pedro Pierluisi, Walter y Eduardo Pierluisi, se declararían culpables este jueves ante el Tribunal Federal, por presuntamente haber ejecutado un esquema de fraude millonario con fondos federales a través de su compañía administradora de complejo de viviendas, American Management and Administration Corporation.

La vista de alegación de culpabilidad está pautada para las 9:30am, ante la jueza Camille L. Vélez Rivé. Los parientes del mandatario renunciarían a la acusación de un gran jurado y harían la alegación de culpabilidad.

Los cargos serán presentados mediante "information". Se espera que un tercer acusado levante las manos en el caso.

El pasado 20 de octubre de 2022, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) realizó allanamientos en sus propiedades, incluyendo el bufete Pierluisi Isern Law Office, que pertenece a Walter Pierluisi, y una residencia en el complejo Paseo del Bosque, a nombre de su hermano, Eduardo.

La vista será este jueves.

REACCIÓN DEL GOBERNADOR

El gobernador Pedro Pierluisi, reaccionó en conferencia de prensa al alegato de culpabilidad de Walter y Eduardo Pierluisi.

"No tengo el detalle de los delitos cometidos. Me apena la situación porque son primos míos, pero me molesta de igual manera, porque toda corrupción es reprochable. Todo acto de corrupción es repudiable", expresó el primer mandatario.

¿Podría ser un golpe político para el gobernador el que sus primos se declaren culpables?

En cuanto a su administración, dijo que actuaron tan pronto se tuvo conocimiento y detectaron posibles irregularidades.

"Les cancelaron los contratos a la empresa de mis familiares. No titubearon. Hicieron lo que tuvieron que hacer", añadió.

Para el gobernador, el alegato de culpabilidad de sus primos no afectará su futuro político.

"En cualquier familia, alguien puede fallar. Lo importante es que responda. En mi administración no hay tolerancia", agregó.

