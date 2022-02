Sentencian a 107 años de cárcel a”Manwe Uno” por el asesinato de Valerie Ann

Juan L. Cornier Torres, conocido como "Manwe Uno", fue sentenciado a 107 años de cárcel este viernes por el asesinato de la joven Valeria Ann Almodóvar.

“Las cosas que se contaron aquí no son como se contaron, pero aclaro, esto es injusto. Yo no asesiné a tu hija, yo no asesiné a tu hermana. Jamás hubo tal pintura ni supuesta relación entre ella y yo”, dijo Cornier Torres a familiares de la joven.

La vista de sentencia se llevó a cabo en el Tribunal de Ponce.

El cuerpo de Almodóvar fue hallado envuelto en bolsas plásticas en un barranco de Adjuntas en diciembre del 2018. Cornier Torres fue encontrado culpable en diciembre de 2021.

Durante la pesquisa, la Policía había identificado como persona de interés a "Manwe Uno", luego de que la guagua de la mujer fuera hallada en su residencia, en Ponce.

