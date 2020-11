Causa para juicio contra Jay Oneill González Mercado por el asesinato de Rosimar Rodríguez

La jueza Sylvia Díaz Solla, del Tribunal de Bayamón, determinó este miércoles causa para arresto -en todos los cargos- contra y Oneill González Mercado, imputado por el asesinato de Rosimar Rodríguez.

La lectura de acusación quedó pautada para el 3 de diciembre y el juicio comenzaría el 16 de diciembre, a las 9 am.

Causa para juicio contra Jay Oneill González Mercado imputado por el secuestro y asesinato Rosimar Rodríguez Gómez . Jueza dice que no tiene la menor duda de que se presentó la prueba necesaria en esta etapa. Causa en todos los cargos — MaribelMeléndezFontán (@MaribelFontan) November 25, 2020

La Vista Preliminar contra González Mercado, culminó con el testimonio de Xadiel Ian Cabrales Mojica, quien dijo conocer a González Mercado desde el 2012.

Según el testigo, el imputado utilizaba drogas como marihuana, xanax, y tramadol. Supo que el imputado tuvo dos parejas, una de ellas Jolenis Soto, a quien conoció en 2017.

Cabrales Mojica dijo, además, que en septiembre González Mercado le confesó que había asesinado a un hombre de nombre “Sebastián” y que, en ese momento, decidió alejarse de él.

El 16 de septiembre, según el relato del testigo, González Mercado le habría escrito pidiendo hablar con él, pues supuestamente había encontrado videos de contenido sexual de su pareja, Jolenis Soto.

“Le dije que cogiera las cosas con calma. Me contestó ya tu verás y colgó”, sostuvo Cabrales Mojica.

El testigo alegó que en la noche del secuestro de Rosimar, fue a trabajar y luego estuvo con su novia. En la noche, habría visto en las redes sociales una publicación con foto de Rosimar y Jolenis en la que mencionaban que estaban desaparecidas.

“Yo me rasco la cabeza y mi pareja me pregunta que me pasa y le enseño la foto. Yo le digo eso pudo haber sido un problema con Jay”, sostuvo.

Según dijo, el imputado tenía un arma de fuego con la que siempre andaba. “Era negra con unas marcas blancas”, manifestó.

Martes

La Vista Preliminar contó con el testimonio de la prima de la víctima, quien según dijo, vio el momento en que la joven fue secuestrada frente a su residencia.

La mujer dijo que Rosimar estaba viviendo con ella en Sabana Seca, tras haber terminado una relación con Jolenis Soto, la cual describió como “tóxica”. Alegó que su prima se quejaba de que Soto la dejaba cuidando a su hija (no de Rosimar) y no llegaba hasta muy tarde al apartamento que compartían.

El día del secuestro, Rosimar había llegado a casa de su prima tras haber compartido con familiares en Cayey. Allí, habría recibido una llamada de Jolenis, quien, según el relato, estaba llorando y le dijo que iba para allá. Solicitó además el “pin” de su ubicación, lo que le resultó extraño a la prima de Rosimar, pues la mujer había estado al menos seis veces antes en su casa.

Rosimar bajó y se sentó frente a la casa de su prima, quien escuchó “un carro acelerado”. Describió el vehículo como una guagua blanca, de cuatro puertas, de la marca Suzuki, de la cual se habría bajado un hombre trigueño y “flaquito”, quien le preguntó a Rosimar, gritando, “¿Quién cara** tú eres?”.

Luego, abrió la puerta de atrás del conductor y le dijo “móntate”, según la prima de la víctima.

Rosimar no se habría montado, por lo que el hombre la empujó, cerró la puerta y procedió a montarse en el lado del pasajero. El carro entonces abandonó el lugar.

La mujer declaró que le escribió a su prima pidiéndole su ubicación, pero no obtuvo respuesta. La llamó y tampoco contestaron. Acto seguido, llamó a Jolenis, pero la llamada sonaba una sola vez y se cortaba.

Tras avisar a sus padres de lo ocurrido y tras contar que su padre salió a buscar a su prima, pero que “no vio nada”, llamó al 9-1-1 para reportar el secuestro.

El primer testigo en declarar en la vista, que inició el lunes, fue el agente Jesús M. Alicea Ortiz, del CIC Bayamón, quien relató que el sospechoso llevó a las autoridades al cuerpo de Rosimar. También narró, según lo que le manifestó González Mercado, los últimos momentos de la joven.

Declaraciones sobre los últimos momentos de la víctima afectaron a familiares que estaban en sala, quienes exigen justicia.

Contra González Mercado, de 20 años, radicaron cargos de secuestro, asesinato, violación a la Ley de Armas (2 cargos) y ofrecer información falsa a las autoridades.

Rosimar fue reportada como secuestrada el pasado 17 de septiembre en Toa Baja. Su cuerpo fue hallado una semana más tarde en el sector El Caracol, Dorado.

La transmisión de la vista fue aprobada por el Tribunal Supremo tras evaluar la petición sometida por Telenoticias.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.