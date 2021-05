Cámara no logra votos para atrasar la vigencia del contrato de LUMA

La Cámara de Representantes derrotó esta tarde la Resolución 88 para atrasar la vigencia del contrato de LUMA Energy hasta el 15 de enero. Con 29 votos a favor y 18 en contra.

La medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 5 de mayo y necesitarían cuatro votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para ser aprobada.

Más temprano, miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), realizan este martes una manifestación frente al Capitolio.

A la 1pm inició la sesión de la Cámara de Representantes, en la que se llevaría a cabo la votación.

Responsabilizan a la gerencia por los apagones que se han reportado en los últimos días.

“El mensaje es a la delegación del PNP. A todos. Este momento que el gobernador le ha dado la espalda al país son ellos los que fueron electos por el pueblo de Puerto Rico y tienen que escuchar al país”, dijo Figueroa Jaramillo.

“Este contrato es malo y lo único que se está pidiendo es posponerlo hasta enero para hacer las cosas bien pensadas, hacer las cosas correctamente y darle las enmiendas que el pueblo está reclamando. Esos votos son los que realmente van a resaltar la democracia de un pueblo”, añadió.

"Critican y atacan, pero ya esto se acaba porque el 1 de junio, LUMA entra", dijo el gobernador.

Sin embargo, el portavoz de la minoría, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, adelantó que no irán por encima del veto del gobernador.

“Hay un acuerdo de que no se va a ir por encima del veto del gobernador”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

Pierluisi se compromete en reconsiderar traslados que no se ajustan a las destrezas de los trabajadores.

“Tatito (Rafael Hernández, presidente de la Cámara) no tiene la capacidad para ser presidente porque si uno va a tomar decisiones sencillamente porque no cumplen mis caprichos pues, entonces tú no puedes ser presidente de un cuerpo (legislativo). El presidente del cuerpo tiene que convertirse en hombre de estado. Si no tenía los votos desde el primer día por qué estaba con este chantaje, si lo que tenía que hacer era bajar el nombramiento y si no tenía los votos derrotarlo. Pero no decir, tiene los votos para ahora venir con esta patraña”, añadió.

Expresó que está de acuerdo con el tipo de traslados de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. “En eso yo concurro con el senador Thomas Rivera Schatz”, dijo. Lee aquí las expresiones de Rivera Schatz.

Otras protestas

Señalan que el pedido se debe a que la empresa no cuenta con el personal para operar.

Empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), se manifestaron durante la mañana en contra del acuerdo con Luma Energy.

Los manifestantes llegaron a la oficina central de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Santurce.

Además, ciudadanos llegaron hasta las oficinas del Negociado de Energía para mostrar su indignación ante la solicitud de LUMA de un relevo de responsabilidad en casos de negligencia y hasta conducta intencional. Detalles aquí.

El contrato entre la AEE y Luma Energy entraría en vigor el 1 de junio. En medio de la transición, al día de hoy, martes, hay 40,000 clientes sin luz.

Gerenciales insisten en que se debe a ausentismo masivo, mientras la Utier alega que no les brindan el equipo necesario para salir a trabajar.

“Los muchachos quieren trabajar y nos han tratado como basura”.