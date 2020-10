Asociación de Laboratorios aclara procesos para realizar pruebas de COVID-19

El presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), Juan Rexach, aclaró el viernes que las pruebas moleculares rápidas y de antígenos que el Departamento de Salud autorizó a realizar sin orden médica mediante la Orden Administrativa 467, no son gratuitas y que en caso de que eventualmente el plan médico del paciente cubra los costos reales de la misma, requerirán una orden médica.

“Por ser pruebas nuevas en el mercado, la mayoría de los planes aún no las cubren y no todos los laboratorios clínicos del país las tienen. Las mismas provienen de diversos fabricantes y son de diversas categorías con múltiples metodologías, por lo que los precios pueden variar. Esperamos que en las próximas semanas pueda ampliarse la disponibilidad de estas pruebas y que los planes cubran de forma justa el costo de las mismas. Ello no ha sucedido con el resto de las pruebas de COVID-19, particularmente las moleculares, las cuales los laboratorios han tenido que subsidiar”, amplió Rexach.

El presidente de la Asociación de Laboratorios recalcó que para el resto de las pruebas de COVID-19 es requisito presentar una orden médica. Cabe destacar que la Orden Administrativa del Departamento de Salud mantiene los controles de calidad establecidos por el Reglamento 120 y la certificación CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendment) a nivel federal, con lo cual cumplen todos los laboratorios clínicos del País.

“Enfatizamos en la importancia de que los pacientes se realicen las pruebas en ambientes que brinden mayor confiabilidad en los controles de temperatura y humedad, como son los laboratorios clínicos ”, recalcó Rexach.

Según el presidente de ALC, las pruebas de antígenos están diseñadas para pacientes que reflejan síntomas. Tanto la prueba de antígenos como la molecular rápida son consideradas diagnósticas.

“Esta oportunidad ofrece mayor acceso a los pacientes a las pruebas diagnósticas, aunque en la mayoría de las ocasiones posiblemente éstos tengan que asumir el costo”, añadió Rexach quien expresó que esta es una alternativa adicional para detener la cadena de contagio de forma accesible y ágil ya que los resultados están listos en solo minutos.

La ALC es una organización con 50 años de existencia que agrupa a unos 200 laboratorios clínicos alrededor de la isla.

