Hugo Savinovich luchará por última vez en Puerto Rico

El comentarista de lucha libre Hugo Savinovich volverá a luchar por última vez y se enfrentará a “Su Majestad”, El Profe, trascendió el lunes.

“Son 30 años de odio, esto no me hace sentir nada bien, pero por lo menos no lo oculto. No te puedo sacar dentro de mí, eres como una pesadilla que habita en el odio. Para poderme retirar tengo que derrotarte y darte una lección”, dijo Savinovich en declaraciones escritas.

Esta lucha, según se anunció, es sin descalificación y tiene que haber un ganador. El encuentro formará parte del evento Demonmania La Batalla Final, el próximo sábado 5 de noviembre, a las 8:00pm, en el Humacao Arena (Coliseo Marcelo Trujillo Panisse) según lo dio a conocer en la empresa de lucha libre en la Florida, NGCW el pasado viernes.

De otro lado, el pasado viernes en el evento NGCW Champions Conquest VI, en el KVLS Pavilion de Kissimmee, Florida, “El Mesías” Ricky Banderas junto al Profe atacaron al “Hijo de Doña Mélida”, por lo que sentenció: “¡El Mesías va a tener su merecido en Demonmania La Batalla Final, voy a conseguirle un rival que él no pueda abusar!”.

Este evento será dedicado a la leyenda mexicana, Blue Demon Jr.

La venta de boletos comienza este jueves a las 10:00 am, en www.PRTicket.com.