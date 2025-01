Identifican 160 vacantes de maestros a un día del inicio del semestre escolar

La gobernadora Jenniffer González Colón visitó el martes la sede del Departamento de Educación (DE) para reunirse con el secretario designado, Eliezer Ramos Parés, y el equipo de trabajo de la agencia con el propósito de evaluar el estatus de las escuelas públicas de cara al inicio del segundo semestre del año escolar 2024-2025.

“Como yo dije en diciembre, para el regreso de clases, yo me puedo hacer 100 por ciento responsable de que estén todas las escuelas en agosto, pero obviamente, ya estando en función y en el sexto día como gobernadora, he venido aquí donde el secretario de Educación a conocer el estatus de las escuelas. ¿Qué eventos han ocurrido en el mes de diciembre? ¿Qué escuelas están en condiciones? Algunas no estarán listas por problemas eléctricos, de agua o construcción”, afirmó González Colón en conferencia de prensa.

Durante la reunión se discutió el impacto de 49 escuelas aún en construcción debido a problemas con columnas cortas, algunas de las cuales no estarán completamente operacionales hasta febrero.

Además, se identificaron 160 vacantes de maestros y 320 de empleados de comedores escolares. “Esto no impide que comience el regreso a clase, pero se han establecido planes alternos para suplir las necesidades en las regiones educativas afectadas”, añadió la gobernadora.

Por su parte, Ramos Parés indicó que el inicio del semestre está asegurado pese a los retos. “No tenemos grandes impedimentos para comenzar. Hay pequeñas situaciones en algunos planteles, incluyendo tres que no tenían electricidad, dos de los cuales ya se resolvieron. Igualmente, dos escuelas enfrentaron incendios, pero se están tomando medidas para garantizar que los estudiantes puedan asistir”, explicó Ramos Parés.

La situación en el área sur sigue siendo un desafío debido a problemas de infraestructura tras los terremotos de años anteriores. “Tenemos escuelas modulares, ubicaciones alternas y proyectos de reconstrucción detenidos. La gobernadora nos ha indicado que esta será una prioridad y trabajaremos con FEMA, Cor3 y otros actores para acelerar los procesos”, detalló Ramos Parés.