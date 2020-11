Ilegal la captura de aves que fue grabada en Guaynabo

El Departamento de Recursos Natualres y Ambientales (DRNA), aseguró este viernes que inició una investigación tras la publicación de un video en el que se oberva a dos hombres capturando aves de los árboles en la Avenida San Patricio, en Guaynabo.

Según informó el portavoz de la agencia, Joel Seijo, las aves fueron removidas sin el permiso de DRNA, contrario a lo que supuestamente alegaron los hombres cuando fueron confrontados por una residente del lugar, quien grabó el incidente.

Seijo, incluso, dijo que parte de los requerimientos que exige el DRNA para la captura es la manera en la que se manejan las aves, la cual, según se ve en la grabación, no es la adecuada.

En el video se observa una patrulla de la Policía Municipal. La oficial de prensa del Municipio, Betsy Rivera, aseguró que los agentes no escoltaban a los hombres.

“La Policía Municipal de Guaynabo intervino anoche con un ciudadano que estaba obstruyendo el tránsito en la avenida San Patricio, minutos antes de cumplirse la hora del toque de queda. Esta persona alegó que contaba con permiso del Departamento de Recursos Naturales para la caza de aves que viven y pernoctan en el área. Me comuniqué con el secretario de Recursos Naturales para conocer la veracidad de esta alegación y se ordenó una investigación de este asunto. Es inaceptable cualquier acción que represente el maltrato de animales y nuestra policía no ofrece protección ni colaboración para este tipo de operación. Me reitero que es repudiable e inaceptable lo ocurrido anoche y no se tolerará otro incidente como este”, sostuvo el alcalde, Ángel Pérez, en declaraciones escritas.

