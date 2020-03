Imploran ayuda para octogenaria que vive en condiciones infrahumanas

Vecinos de la comunidad de Vega Baja Lakes imploran ayuda para dar a conocer el caso de una octogenaria que vive en condiciones infrahumanas. Su residencia no cuenta con los servicios esenciales, y es gracias a una vecina que al menos come una vez al día.

La mujer almacena agua, ya que no cuenta con el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sin embargo, no se encuentra en condiciones de utilizarse de ninguna forma, ya que hasta larvas tenía el recipiente.

La casa no está amueblada, y la cama se encuentra encima de bloques.

Según informaron, la mujer trabajó por muchos años con el Gobierno Federal y se desconoce en qué cuenta llega el dinero de su retiro

“Nosotros hicimos una querella al Departamento de la Familia reportando la situación. En aquel momento ella estaba con las piernas bien inflamadas y no se sentía bien. El Departamento de la Familia llegó a visitarla y nos comunicamos con la Oficina del Procurador de Envejecientes para coordinar los beneficios y al momento, entendemos, no se ha hecho nada. La han visitado, pero no han hecho nada con el caso.”, explicó su vecina, Elizabeth Guzmán.

Además contaron que la mujer tiene dos hijos, de los cuales se desconoce su paradero, al igual que el resto de su familia.

