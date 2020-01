Inauguran “Comunidad Mirando al Sur” en San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto recorrió el jueves la llamada Comunidad Mirando al Sur, lugar habilitado en las inmediaciones del complejo deportivo en Hato Rey donde esperan atender a personas desalojadas como consecuencia de la actividad sísmica que comenzó el pasado 28 de diciembre en el área sur de Puerto Rico.

“El campamento va a estar aquí hasta fines de enero, continuaríamos febrero y marzo. Pero a fines de enero tomaríamos la decisión si lo continuamos, lo cerramos o lo mudamos. Si un alcalde me dice: mi gente no puede llegar allá, pero a mí me hace falta lo que usted tiene allí, el municipio de San Juan lo muda al lugar donde sea necesario.“, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Según Cruz Soto, aunque cualquier persona en necesidad en las zonas afectadas será recibida, la prioridad será atender a aquellas personas con situaciones particulares de salud.

“Quiero decir que hay 11 camas reservadas en el Hospital Municipal de San Juan por si hay personas que necesitan cuidado médico contínuo. Aparte de eso, se puede hacer un acopio adicional en el CDT de Río Piedras”, sostuvo.

“Es bueno tener opciones, la gente tiene la opción de trabajar con lo que se está proveyendo en el sur y tiene la opción de si tienen una necesidad particular hay una opción aquí para aquellas personas que tengan unas situaciones particulares y distintas que requieran un tratamiento distinto”, expresó.

Hasta el momento, los alcaldes de Peñuelas (Gregory Gonsález Souchet) y Utuado (Ernesto Irizarry Salvá), evalúan mover personas a San Juan. En el caso de Irizarri Salvá, éste visitó las instalaciones y le recomendará a las dos familias que se muevan a las facilidades.

“Yo tengo a personas encamadas en el refugio. Allí tengo a un niño de diez años con obesidad mórbida y moverlo es complicado. Necesito una cama, una entidad se puso a la disposición, pero no ha llegado. Tengo a otra persona con ventiladores que necesita. Yo he hablado con ellos, al principio ellos no querían salir, porque los estamos tratando bien y están en su pueblo, pero esto continúa temblando”, mencionó el alcalde.

Irrizary Salvá explicó que en su municipio el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) cierra a las once de la noche, por lo que en caso de que esas personas necesiten ayuda se haría difícil atenderlos.

“Yo les diré a los utuadeños que tienen una opción real y buena. Ellos tomarán la decisión, pero lo queremos salvar su vida. Una vez pase esto, los llevaremos a Utuado”, expresó.

En el Coliseíto Pedrín Zorrilla hay una artesana de Cabo Rojo y otra de Ponce que expondrán en las Fiestas de la Calle San Sebastián.