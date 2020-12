Incendio consume establecimiento en Loíza

Un fuego se desató a eso de las 2:31 a.m. de este jueves, en el negocio The New Reef en la carretera PR-187, en Piñones, Loíza, informó la Policía.

Las autoridades fueron alertadas del fuego a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Bomberos de Loíza extinguieron el fuego, el cual destruyó al inmueble en su totalidad.

No se reportaron heridos ni tampoco afectados en las labores de extinción.

