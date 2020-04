Incierto el precio de la gasolina en bombas ante caída de precio del petróleo

El expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Ricardo Román, dijo el martes que dado lo novedoso de la caída en el precio del petróleo de Estados Unidos, aún no es preciso adelantar a cuánto bajará el precio de la gasolina en las bombas.

“Afirmativamente el mercado cerró negativo 37 dólares, algo inverosímil para nosotros en el sentido de que nunca hemos tenido esa expectativa y esa experiencia. El impacto que tenga eso en la bomba lo veremos en los siguientes días. No me atrevo vaticinar porque realmente esta experiencia nunca la habíamos tenido y no sé cómo se va a comportar y cómo se va a reflejar”, dijo Román en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que ante la caída en la demanda, dada las medidas de cuarentena, los detallistas han reportado pérdidas de 60 por ciento de las ventas, lo que no las hace rentables.

“Eso es lo que a nivel mundial ha impactado ese mercado y por eso se comporta como estamos viendo. Tanto en las líneas aéreas y en cruceros, todo el consumo se ha parado y las extracciones siguen y no tienen donde poner el petróleo porque no se está consumiendo”, precisó.

Román reiteró que la imposición de impuestos a la gasolina ha encarecido el producto. Actualmente se pagan 8 centavos por concepto de la llamada “crudita”.

“Somos unos consumidores pasivos en el sentido que no tenemos injerencia en esta industria y solamente nos tenemos que acatar a las cotizaciones que esos mercados establecen”, dijo al indicar es importante la ayuda a estos negocios para evitar su colapso.

Entretanto, el economista Vicente Feliciano explicó que “el petróleo hoy es gratis pero tienen que guardarlo hasta mayo y eso cuesta. A ese nivel llegó el petróleo en Estados Unidos”.

“La economía tiene que empezar a funcionar. En el corto plazo lo que vamos a ver es que a los productores de petróleo que se le hace más fácil detener la producción, lo van a hacer y eso es la producción de extracción por presión de agua. Los grandes pozos de petróleo es más difícil detener, despedir al personal y de aquí a dos meses volver a empezar. Así que la forma de resolver el problema es que las economías empiecen a mejorar”, explicó el experto en entrevista en la misma emisora.

Asimismo, explicó que el costo que se paga en la bomba no es del petróleo, sino el costo del refinado, el costo de transportación y almacenaje y los impuestos.

