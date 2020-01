Inconstitucional adelantar las elecciones

Artistas y algunos grupos del país convocaron a una manifestación este jueves para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Entre las propuestas de los manifestantes, está la presentada por el artista urbano René “Residente” Pérez, quien solicitó que se adelanten las elecciones.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Carlos Ramos González explicó a telemundopr.com que debido a lo que se establece en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adelantar las elecciones es imposible.

Recordó, además, que nuestra constitución no puede ser enmendada por reclamo del pueblo, si no mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara en la Legislatura.

Ramos González citó la sección 4 del Artículo VI de disposiciones generales que establece lo siguiente:

Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley.

Descartada esa opción, si la gobernadora renunciara, el puesto debería ser ocupado por el Secretario de Estado, que, tal como determinó el Tribunal Supremo en agosto de 2019, debe estar confirmado por el Senado.

Al momento, Elmer Román no ha sido confirmado. Por lo tanto, correspondería a la secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo asumir la gobernación.

Esto, hasta el 2 de enero del 2021, cuando juramente el gobernador o la gobernadora que gane en las elecciones generales a celebrarse el 3 de noviembre de 2020.

