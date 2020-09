Secretario de Salud reacciona a aglomeración de personas sin mascarillas en finca de Morovis

En medio de la pandemia y una orden ejecutiva con mayores restricciones, un alegado grupo de "traders" de divisas o monedas (FOREX) se reunió, sin distanciamiento físico ni mascarillas para compartir conocimiento de los mercados que poco a poco ha tomado auge entre jóvenes a nivel local.

En las imágenes que publicaron quienes asistieron al evento, se aprecia una gran cantidad de jóvenes aglomerados y felices porque tienen clara su misión de hacer dinero con el intercambio de unas monedas por otras desde cualquier parte del mundo, por medio de sus dispositivos.

Uno de los videos fue compartido por un cibernauta en Twitter, quien denunció el encuentro y la irresponsabilidad de los asistentes, algunos de Estados Unidos.

"Esto es en PR, mis queridos hermanos de Forex que son inmunes al COVID...cuan irresponsable hay que ser?", escribió @josua_abdiel3.

Esto es en PR, mis queridos hermanos de Forex que son inmunes al COVID...cuan irresponsable hay que ser? pic.twitter.com/Tb5YAITYYn — jay (@joshua_abdiel3) September 5, 2020

Secretario de Salud

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González emitió expresiones sobre el evento:

“Es inaceptable lo que se ve en el video que está circulando en las redes sociales sobre una fiesta donde hay aglomeración de personas, sin mascarillas y sin distanciamiento físico, en una finca en Morovis. Si en efecto, ese video documenta una actividad realizada en estos días, tal como se ha difundido, no solo las personas que participaron de la actividad y aparecen en el video, sino los dueños del lugar y los organizadores del evento, son irresponsables y no tienen ningún respeto por la vida. En el Departamento de Salud vamos a activar todos los mecanismos a nuestra disposición, para que paguen por sus acciones.

La Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud está trabajando la situación y tiene instrucciones de actuar de inmediato en este caso, junto a las agencias pertinentes, para que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas, por poner en riesgo vidas. A raíz de este incidente, no solamente los responsables pueden contagiarse y enfermarse, sino que pueden enfermar y hasta matar a sus familiares y amigos.

Es triste que, en momentos en que estamos reforzando el mensaje de que la protección es la mejor herramienta contra la propagación del COVID-19, veamos gente que se muestra indiferente y se burla de la vida, de esa forma. A todas aquellas personas que piensan que no se va a contagiar, los exhorto a que vean las estadísticas diarias y entienda que cualquier persona puede, no solo contagiarse, sino convertirse en un arma letal para las personas cercanas”.

Alcaldesa de Morovis

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González reaccionó luego de que saliera a relucir que el evento se dio en una finca ubicada en su municipio.

“Nuevamente me uno al llamado de las autoridades salubristas ante el aumento en los casos positivos a Covid-19, particularmente a las personas que de manera irresponsable y en claro desprecio a la vida de sus semejantes, realizan actividades multitudinarias y sin protección. Si no tienen respeto por sus propias vidas, al menos piensen en sus familiares que pueden contagiarse a causa de conductas irresponsables”. La alcaldesa hizo referencia a los datos del Departamento de Salud publicados hoy domingo, que revelan 8 muertes confirmadas por COVID-19 y otras cinco como probables. Mientras, se registraron 32 casos confirmados y 17 casos probables adicionales. Al momento, hay 377 personas hospitalizadas por corononavirus. “Ya Puerto Rico ha perdido 477 vidas por la pandemia, por favor, a todos les ruego control y responsabilidad”.

FOREX

A pesar de que no se trata de un mercado de intercambio nuevo, sí ha tomado auge en los pasados años, con la propuesta de generar dinero por medio de transacciones que puedes realizar virtualmente.

En arroz y habichuelas, adquieres una moneda, la retienes hasta que aumente en valor y la cambias por otra para disfrutar de la ganancia.

