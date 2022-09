Informa DACO: comenzará a normalizarse la distribución de combustible en Puerto Rico

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, reiteró este jueves que en Puerto Rico hay abastos suficientes de combustibles y que, tras la energización del llenadero en Yabucoa, la distribución del producto a lo largo de la Isla se empezaría a normalizar.

"Hoy, alrededor de las 4:30p.m., nos informaron que el terminal Buckeye de Yabucoa ya se energizó y, según indicado por el administrador de estas facilidades, las mismas empezarán a despachar producto en horario continuo (24 horas) hasta que el rezago en el despacho de combustible en la Isla se normalice", enfatizó el secretario.

Rivera recalcó que, luego del paso del huracán Fiona, han estado en comunicación constante con los nueve mayoristas de combustible en la Isla y todos han reportado, a diario, tanto el estado de sus abastos, como las situaciones particulares que han enfrentado respecto al despacho de producto. "El problema mayor, que era la falta de energización del terminal en Yabucoa, ya fue resuelto", añadió.

En el caso particular del diésel, el funcionario explicó que mañana al mediodía arribaría a la Isla un buque con 300,000 barriles de este producto. El mismo se empezaría a distribuir a partir del sábado. "No hay base alguna para hablar de escasez de combustibles en Puerto Rico", insistió.

"Estamos hablando de gasolina regular, gasolina premium, y gasolina diésel. En particular, hay gasolina regular para 16 días, hay gasolina premium para 29 días, y hay diésel para alrededor de 17 días", informó en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este jueves.

Se registran kilométricas filas para comprar gasolina.

“Hay un pequeño rezago en la distribución por diversas razones. ¿Cuáles son algunas de esas razones? Principalmente, la falta de energía en el puerto Yabucoa, que a pesar de que están trabajando 24 horas, sí pueden tener un pequeño rezago en la distribución, pero que se está atendiendo”, dijo el secretario en respuesta a las quejas de la supuesta falta de diésel en la Isla.

Según el secretario, “otra de las cosas que hemos estado viendo en el mercado, es que algunos mayoristas han decidido tomar acciones, para que algunos distribuidores debajo de su red no acaparen el producto. Por ejemplo, algunas personas usualmente piden dos mil, tres mil galones de diésel, de momento piden 30 mil galones. Y obviamente, en ánimos de ser extremadamente cautelosos, se les despacha una cantidad menor de 30 mil, porque no es necesario acaparar producto en este momento, porque hay y habrá abastos en Puerto Rico”.

Asimismo, espera que con la entrada en operaciones el miércoles de uno de los principales mayoristas en Mayagüez, se normalice la situación de combustible en el área oeste.

Presidente de la Asociación de Detallistas explica.

Juan Marcos Gotay, mejor conocido como "Dr. Diésel", denunció este jueves la alegada escasez de diésel en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona.

“En la calle no hay diésel. La calle me dice a mí que no hay diésel. Anoche yo estuve hasta la 1:30 de la mañana buscando el combustible diésel y en la calle, los puestos de gasolina no tienen diésel. ¿Dónde está el diésel?", denunció en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Dr. Diésel está sin diésel. ¿Dónde está el diésel? Yo quiero saber, porque tengo aquí a hospitales, tengo al mismo gobierno sin combustible, tengo a negocios, tengo a residencias, tengo a égidas, tengo a personas mayores que necesitan el combustible para la planta de su casa, y no hay diésel", añadió.

El pasado 16 de septiembre, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, indicó a Día a Día por Telemundo, que había gasolina suficiente para suplir la demanda con el paso del huracán.

"En Puerto Rico hay abasto para más de 45, 60 días”, aseguró Vélez.

Ciudadanos han hecho largas filas para abastecerse de gasolina, en momentos en que la gran mayoría del país aún permanece sin el servicio de energía eléctrica.

Hija insiste que no fue por negligencia. Tras la tragedia, inescrupulosos entraron en la residencia para hurtar pertenencias.

De otra parte, Rivera señaló que, en atención al decreto de emergencia y la congelación de precios de productos de primera necesidad emitida por el DACO, también ha mantenido comunicación constante con representantes de diferentes industrias, entre ellas la industria de alimentos.

Según el secretario, al día de hoy, ninguna de las asociaciones que engloban a la mayoría de representantes de la industria de alimentos han reportado al DACO problemas con suplido de diésel de ninguno de sus miembros.

"De parte de la industria de alimentos, al momento, no se nos ha reportado ninguna situación en cuanto a inventarios de ninguno de los productos de primera necesidad. Tampoco se ha hecho observación alguna a nuestros inspectores que, desde el lunes, se encuentran en las calles monitoreando el funcionamiento de los comercios durante el decreto de emergencia", precisó Rivera.

El secretario informó que, en lo que va de la semana, el personal del DACO ha realizado alrededor de 850 visitas de inspección en comercios en toda la Isla, enfocando los esfuerzos en las zonas que pertenecen a sus oficinas regionales de Ponce y Mayagüez, donde ubican los pueblos más afectados por el paso del Huracán Fiona. "Hemos detectado abastos suficientes de todos los productos de primera necesidad", puntualizó.

De acuerdo al funcionario, los recorridos han incluido visitas a supermercados, gasolineras, llenaderos de gas licuado, ferreterías, farmacias, y establecimientos de venta y centros de servicios de reparación de generadores eléctricos.