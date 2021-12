Informan sobre caso positivo de COVID-19 en el equipo de trabajo de Rauw Alejandro

La compañía Duars Entertainment alertó sobre un caso positivo de COVID-19 en el equipo de trabajo del reguetonero Rauw Alejandro, por lo que solicitan que aquellos que hayan hecho contacto, se realicen la prueba.

"Hemos sido informados de un caso positivo en el Team. Responsablemente les pedimos a todos los que han compartido con el equipo de trabajo de Rauw Alejandro o Duars que se hagan la prueba de COVID lo antes posible", colgaron en la red social de Instagram.

El exponente de música urbana, junto a la cantante española Rosalía, recientemente se presentaron en una fiesta de Navidad en el Residencial Virgilio Dávila en Bayamón. La actividad -que estuvo abarrotada de público- se realizó sin el permiso del Departamento de Vivienda.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López, indicó que todos los involucrados en el evento serían citados al Departamento de Justicia. Esto incluiría productores, auspiciadores y promotores.

Al momento, Rauw Alejandro no ha realizado expresiones previo a la actividad, donde también acudieron los artistas Randy "Nota Loca" y Rafa Pabón.

“Hay unas personas citadas por el Departamento de Justicia en la mañana de hoy (miércoles), vamos a citar a todos los relacionados a esa actividad. ¿Por qué? Porque todos los que participaron tienen una responsabilidad social y a sabiendas de que no habían permisos procedieron a hacer la actividad como quiera, entiendo que es una falta de respeto no solo a la ley, si no al pueblo de Puerto Rico”, dijo López Figueroa a preguntas de la prensa.

“Todos aquellos que estuvieron implicados, tanto auspiciadores, como artistas, van a ser citados y habrá consecuencias”, añadió.

Explicó que entre las violaciones están a la Orden Ejecutiva y los que la fiscalía entienda. Mencionó que el Departamento de Hacienda ofreció a tres investigadores.

“Van a ser citados todos, todos los que estuvieron envueltos, tanto auspiciadores, Farruko o cualquier artista que haya estado ahí. Tanto como sus promotores y artistas van a ser citados”, indicó.