Informe de la Cámara: Escuelas deberían reabrir en agosto y Elba Aponte no debe dirigir Educación

La Cámara de Representantes presentó este martes los informes finales de las sesiones de interpelación que se realizaron al designado secretario de Salud, Carlos Mellado, y a la designada a Educación, Elba Aponte.

Sobre Mellado, la Comisión reconoció que ha asumido la dirección de la agencia con entusiasmo, nuevos planes e iniciativas para combatir el COVID-19 en Puerto Rico.

"No obstante, nos preocupa la poca información y hasta las inconsistencias en los planes y propuestas entre el DS y el DE para reabrir escuelas del sistema público de enseñanza", lee el documento.

Es cuestionado sobre el proceso de vacunación y el regreso a clases presenciales.

Mientras, el informe de la interpelación a Aponte apuntó a que la funcionaria "no contestó satisfactoriamente preguntas medulares para la reapertura de escuelas y el manejo adecuado del COVID-19".

La Comisión concluyó que Educación no está listo para reabrir las escuelas ni para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes, maestros y personal no docente.

Ante esto, recomendó posponer la reapertura de escuelas hasta agosto del 2021.

Entre las dudas que no se aclararon, están: la fecha exacta del inicio de clases presenciales, los planteles que reabrirán en marzo, el protocolo del Departamento en caso de que se reporte un brote, cuántas escuelas tienen servicio de internet, y el protocolo de transportistas.

"Cada vez que un representante de cualquier delegación, que no fuera la del

Partido Nuevo Progresista, le hacía una pregunta, se tardaba y daba una

respuesta extremadamente lenta, con pausas de entre cinco a diez segundos

por cada palabra. Negó que estuviera recibiendo asistencia técnica a través de

un auricular, pero representantes del Partido Popular Democrático, Partido

Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto

Dignidad coincidieron en que estaba dilatando sus respuestas a propósito para

agotar el tiempo que cada representante tenía para preguntar. Esta táctica no la

utilizó respondiéndole a representantes del Partido Nuevo Progresista, ya que

a ellos le contestaba a un ritmo normal, y súper rápido, comparado a como le respondía a miembros de las otras delegaciones", lee el informe.

"La designada Secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte

Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes, no tiene un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no le explicó a esta Cámara de Representantes, ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros, niñas y jóvenes. Por todo lo anterior, y por su cuestionable desempeño manejando los asuntos discutidos en este informe, concluimos que la señora Elba Aponte Santos no demostró que tiene los elementos necesarios para dirigir el Departamento de Educación", concluye el documento.

Dice sentirse ofendida por preguntas del Presidente de la Cámara de Representantes.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.