Informe revela pérdida de más de $500 mil en boletos no cobrados en el CESCO de Manatí

La Contraloría de Puerto Rico emitió, el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor de Manatí (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP).

El Informe revela pérdidas ascendentes a $582,597 por 8,800 boletos caducados, no cobrados al 30 de octubre de 2018, debido a que no habían sido enviados a la DISCO para ser registrados en el Sistema del DTOP. Los auditores también encontraron 2,601 boletos expedidos que no habían sido enviados a la DISCO, pero que no habían caducado.

La auditoría de tres hallazgos señala múltiples deficiencias en los almacenes de documentos relacionados con las transacciones diarias de vehículos de motor y los conductores, tales como: cancelación de multas y gravámenes, renovaciones de licencias y traspasos, entre otros. Por ejemplo, el almacén del CESCO carece de empleado para el control de documentos, no existen normas escritas para el recibo y despacho de documentos, y no cuenta con detectores de humo. En el espacio de almacén prestado por el arrendador, se encontró sucio, sin aire, la puerta no cierra y el director no tienen las llaves ni controla el acceso, sino el arrendador. (ver fotos en el Anejo 1 del Informe). En el almacén rodante, no hay inventario de las cajas y los documentos se mojaron y están ilegibles.

Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado y efectivo de los documentos, propician la desaparición de expedientes y no permite fijar responsabilidades en caso de pérdida.

Contrario a la Ley 230, de Contabilidad de Puerto Rico, la oficinista I realizaba funciones conflictivas ya que además de custodiar los valores, los recibía, los almacenaba, los despachaba y realizaba los inventarios físicos. Entre los valores custodiados se cuentan, 20,000 certificados de inspección, 5,700 marbetes y 3,204 tablillas, entre otros.

Además, en los despachos de valores identificamos ausencia de datos de las cantidades, falta de firmas de los empleados o funcionarios que recibieron los valores, y la falta de la Solicitud. Atribuimos estas situaciones a que los funcionarios que actuaron como directores del CESCO, se apartaron de las disposiciones reglamentarias y no promulgaron normas internas necesarias para mantener la custodia y control de los valores en el CESCO.

Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

