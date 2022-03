Ingresan a prisión a sospechoso de cometer carjacking en San Lorenzo

Las autoridades radicaron cargos este viernes por posesión de vehículo hurtado contra Hector M. Ríos Orama de 45 años, el individuo sospechoso de cometer un carjacking en el estacionamiento de un centro comercial en la carretera PR-183, en San Lorenzo.

Según se informó, no se le radicó el cargo por "carjacking", ya que no se logró realizar la vista de confrontación para verificar si es la persona buscada por las autoridades, esto debido a que la víctima no estaba en condiciones de comparecer.

A Ríos Orama -quien fue arrestado el jueves- se le impuso una fianza de $20 mil, la cual no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.

La Policía informó que tras el reportaje de Telenoticias, se recibieron confidencias y se produjo el arresto. También, se ocupó el vehículo Nissan Pathfinder dorada.

Los hechos ocurrieron el martes y todo quedó captado en video.

Según informó la perjudicada y se observa en las imágenes, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego un individuo le haló su cartera, ocasionando su caída al suelo y la despojó de su vehículo Nissan Pathfinder dorada del año 2003 con tablilla EVA-391.

Posteriormente, la víctima fue transportada a un hospital del área en condición estable.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investigan.