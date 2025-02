Inicia investigación contra ginecólogo de San Germán

Luego de una denuncia presentada en Telenoticias sobre un posible caso de negligencia médica que habría resultado en la muerte de un bebé, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica inició el jueves una investigación contra el ginecólogo obstetra de San Germán, Rodolfo Ramírez Carrero.

Ivette Marie Sánchez Álvarez, la madre que presentó la denuncia, junto con otras dos mujeres, comparecieron como testigos en el proceso. Sánchez Álvarez alega que el médico incurrió en impericia al momento de su parto y denunció además irregularidades en su expediente médico.

"El único documento que me dan obviamente fue el de alta, que me pusieron abuso de cocaína también. Pero, pues, nunca me dieron más explicaciones ninguna", expresó la mujer.

Alega que durante el parto, tuvo una reacción adversa a un medicamento y que escribieron que dio positivo a cocaína, lo que asegura no es cierto.

Según la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, la investigación apenas comienza y, hasta el momento, no se ha citado al doctor Ramírez Carrero. Tampoco han surgido otras denuncias contra el galeno.

En la audiencia estuvieron presentes un fiscal y un perito médico, y se les requirió a las denunciantes que presentaran documentación para sustentar sus alegaciones.

Por su parte, Telenoticias logró entrevistar previamente a Ramírez Carrero, quien negó haber incurrido en mala práctica médica.

Las sanciones para un médico hallado responsable de negligencia pueden variar desde la obligación de tomar cursos especializados hasta la imposición de multas, e incluso la revocación de su licencia.

A través de la página de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, los pacientes pueden verificar si un médico tiene algún señalamiento en su historial.