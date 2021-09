Instituto de Cultura Puertorriqueña presenta su primer musical

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) presentó este miércoles los detalles de de lo que será su primera obra de teatro musical titulada Cuatro Un Musical que estrenará el viernes, 22 de octubre, en el Teatro Francisco Arriví en Santurce.

La pieza escrita y dirigida por el dramaturgo Miguel Rosa, será protagonizada por Luis Obed Velázquez, Amanda Rivera, Ernestito Concepción, Aidita Encarnación, Yeidimar Ramos, Michelle Alves y Radamés Medina.

“Llevamos más de un año trabajando en este proyecto artístico, cuidando cada detalle, porque queremos presentarle a Puerto Rico y la diáspora una obra musical con la que se puedan identificar. Nos sentimos honrados en contar con la participación de grandes talentos del teatro musical. Estamos seguro que el estreno de este tipo de proyectos ayudarán a esta zona de Santurce a despuntar como el distrito Teatral que aspiramos. Puerto Rico cuenta con el talento necesario para brillar al nivel de las grandes mecas del teatro musical internacional”, expresó Carlos Ruiz Cortés, Director Ejecutivo del ICP, sobre el estreno de la obra en el Teatro Francisco Arriví.

El musical presenta cuatro historias de puertorriqueños de la diáspora que se entrelazan cuando el avión que los lleva de regreso a la Puerto Rico los deja varados por cuatro horas en el aeropuerto. Entre conversaciones con café, encuentros inesperados y fuertes abrazos, la vida los pondrá a prueba y juntos descubrirán que lo importante no es el destino sino el viaje.

El elenco lo completan Magali Carrasquillo, Christian Laguna, Luz Marina, Pranjaal Luna Rai, Javier Iván Maldonado y Alfonso Roqué. La puesta en escena contará con las composiciones originales y arreglos musicales de Juan Carlos Rodríguez y los arreglos vocales por Michelle Brava.

“Estoy encantada de formar parte del elenco de Cuatro Un Musical y poder regresar al teatro que tanto amo de la mano de Miguel Rosa, Michelle Brava y Juan Carlos Rodríguez. La pieza es bella y la música me encanta. Siempre aprendo rodeada de profesionales de la talla del equipo que han reunido estos artistas boricuas. ¡Se van a sorprender y se la van a gozar mucho! ¡Cuanto talento! Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por este Legado. Gracias a Miguel, Michelle y Juan Carlos por este regalo”, expresó Carrasquillo, quien interpretará a una tía que se queda varada en el aeropuerto junto a su sobrina, a quien ayuda a mudarse de regreso a Puerto Rico.

Por su parte, el dramaturgo Miguel Rosa López ha trabajado con compañías de teatro de renombre como Repertorio Español, Boundless Theatre, Tantai Teatro, Corporación Teatro Latino, Teatro Caribeño, San Juan Family Entertainment y Opera de Puerto Rico. Fue fundador y director artístico del Teatro CeDIn y The Black Box Theatre Workshop. Entre los proyectos que ha dirigido y diseñado están "Rent", "In the Heights", "The Curious Incident of the Dog in the Night-time" y "Once on this Island" y el musical "Contratiempo" inspirado en la música de La Quinta Estación.

“Para mi el slogan de este proyecto es “un pequeño musical con un corazón gigante”, y es porque la magia de Cuatro esta en la honestidad cada una de sus historias y en la humanidad de sus personajes. El tener la oportunidad de crear un proyecto de teatro musical completamente original en mi isla es un sueño, y que pueda pasar por un proceso de workshop riguroso donde pudimos probar el material previo a este estreno es un gran lujo por el que le estaré eternamente agradecido al Instituto de Cultura y a su director Carlos Ruiz. En Puerto Rico existe el talento para crear trabajos nuevos, y las ganas no faltan, lo que se necesita es seguir fonentando estas oportunidades de taller creativo y productores atrevidos que se lanzen a presentarlos”, expresó Rosa López.

Cuatro Un Musical se presentará los últimos dos fines de semana del mes de octubre. El viernes 22 y sábado 23 a las 8:00 pm y el domingo 24 a las 6:00 pm. La obra vuelve a escena el viernes 29 y sábado 30 a las 8:00 pm y el domingo 31 a las 6:00 pm.

Los boletos están disponible a través de PRTicket.com