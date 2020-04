Interés de Bernie Sanders en acumular delegados obligaría a celebrar primarias demócratas en la isla

El presidente del Partido Demócrata en la isla, Charlie Rodríguez dijo el viernes que evalúan los mecanismos más adecuados para celebrar las primarias presidenciales en Puerto Rico en el verano, dado que el congresista Bernie Sanders se retiró de la candidatura, pero interesa permanecer en la papeleta para acumular delegados para la Convención Nacional de la colectividad.

“Teníamos la esperanza de que con el anuncio del senador (Bernie) Sanders de que habría de suspender su campaña y luego anunciar que endosaba la nominación de Joe Biden, que no habría necesidad de hacer la primaria y que podíamos hacer un mecanismo alterno de selección de delegados”, dijo Rodríguez en entrevista radial (NotiUno).

“Sin embargo, cuando me comuniqué con el representante oficial de Sanders en Puerto Rico, me comunicó que la intención del senador es permanecer en la papeleta y acumular delegados para la Convención Nacional Demócrata, tanto en Puerto Rico como en otros estados en los que no se ha hecho la primaria. Eso, obviamente nos obliga a que debido a que (Sanders) no se ha retirado formalmente de la nominación, e insiste en participar en las primarias, tener que celebrar las primarias en Puerto Rico”, agregó.

Según explicó Rodríguez, el dicho proceso estaba pautado para el 29 de marzo pasado, pero en vista de la emergencia del coronavirus se pospuso para el 26 de abril mediante legislación que fue firmada por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. La Resolución Conjunta 20 además permite al presidente del partido y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), buscar otra fecha si continúa la emergencia. Así las cosas, este domingo, 26 de abril no habrá primarias presidenciales.

Deja el camino libre para que el exvicepresidente Joe Biden se enfrente a Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.

No obstante, explicó que conforme la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias” y el Reglamento del Partido Demócrata de Selección de Delegados, establece la celebración de las primarias.

“Tenemos que cumplir porque nos basamos en la ley y los reglamentos, yo la única fecha que veo posible es realizarlo es en el verano durante finales de junio o principios de julio de manera que pueda celebrarse una primaria. Lamentablemente como en Puerto Rico todavía está pendiente la aprobación de la Reforma Electoral que permitiría ampliar la categoría de voto ausente para que cualquier persona pueda solicitarlo y votar por correo, como no tenemos eso todavía, nos vemos obligados a hacer una primaria presencial tomando todas las debidas precauciones”, precisó.

Asimismo, dijo que la CEE necesita de 30 a 45 días antes de un evento electoral para prepararse para el mismo. Actualmente eso no es posible, dado el cierre del gobierno.

Por último, explicó que Puerto Rico debe escoger 51 delegados más 7 delegados automáticos, lo que coloca a la isla en la posición 30 de 57 delegaciones que participarán en la Convención Nacional. Esto la convierte en una delegación que puede ejercer gran influencia en los procesos de la colectividad. Existe posibilidad que la convención sea virtual, a pesar de que la misma se ya se pospuso para el 17 de agosto.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.