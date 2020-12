Investigan 40 empleados municipales de Vega Alta por posible fraude al PUA

Unos 40 empleados del municipio de Vega Alta, están siendo investigados por posible fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) mientras continuaban cobrando, según surgió en las vistas de transición.

A su vez, se conoció que alrededor de 123 empleados transitorios del Municipio de Vega Alta, según ellos, se podrían quedar sin empleos porque el actual alcalde, Oscar Santiago, no tenía fondos presupuestados para sus plazas y se pagan con los dineros recibidos con un préstamo federal.

El presidente del Comité de Transición entrante, el contador Público Autorizado José González Torres reveló que algunos de los hallazgos que se presentaron en las vistas bajo juramento demuestran ejemplos de mala administración.

“Llevamos dos días de transición y cada día encontramos más información que evidencia que dictan de una mala administración pública de los fondos y facilidades del Municipio de Vega Alta¨, dijo.

Además, denunciaron que hace una década el Municipio de Vega Alta no tiene un Plan de Desarrollo Económico y tampoco un Plan Estratégico. No se han revisado los reglamentos de Recursos Humanos y el de medidas disciplinarias está obsoleto mientras que no existe un Plan de Reclasificación y Redistribución.

“Lo que aquí se ha escuchado de parte de los deponentes que han brindado información y presentada documentación, validan una negligencia crasa del Alcalde y de alguno de sus directores de confianza. Ellos han expresado que tomaban decisiones basadas en política y no en el beneficio del pueblo. Así lo hicieron con la determinación de mantener el municipio trabajando a medio tiempo y en el proceso de reclutamiento”, agregó.

