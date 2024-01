Investigan si guagua quemada hallada en Canóvanas está vinculada a masacre en Ceiba

La Policía investiga este miércoles si una guagua quemada que fue hallada en la PR-953 en Canóvanas, está vinculada a la masacre de Ceiba.

Se trata de una guagua Ford, que fue encontrada en el barrio Cubuy por los agentes del cuartel de Canóvanas y transportada para la debida realización de pruebas periciales.

La extensa balacera que dejó a cinco muertos -entre las edades de 16 a 32 años- ocurrió la noche del lunes, en la carretera PR-53, hacia la salida 5 del peaje.

Según información preliminar, tres de los occisos fueron hallados con impactos de bala en el interior de una guagua "pick-up" Toyota Tundra y uno estaba en el pavimento. Mientras, otro individuo que resultó herido herido fue transportado hacia un hospital, donde posteriormente falleció.

Los occisos fueron identificados como Jorshua "Pochi" Ruiz Herrera, Emmanuel Rosa Salgado, de 31 años, Ángel Neri Gómez, de 16, y los hermanos Frank y Marcos Mota Ramos, de 28 y 29 años, respectivamente.

La Policía investiga si las víctimas habían salido de una gallera cuando fueron ultimados.

De la pesquisa se desprende que los individuos salían de una gallera en Naguabo cuando fueron atacados. Además, el suceso violento está vinculado al narcotráfico, aseguró el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

“Este caso está totalmente vinculado al narcotráfico. Hay rifles, hay pistolas dentro de ese vehículo. Esas personas que están ahí -que oficialmente no han sido identificadas- forman parte de un organigrama que tenía la Policía de Puerto Rico. Son parte de una organización criminal que estábamos investigando”, indicó el comisionado.

Con relación a información que trascendió sobre un posible sobreviviente, el comisionado indicó que entrevistaron a una persona que huyó de la escena tras los disparos, pero que no se ha confirmado si viajaba con las víctimas. Esa persona ya fue citada por fiscalía.

Por otro lado, el jefe de la Policía confirmó más temprano que el vídeo que ha circulado en las redes sociales, el cual se investigaba si era de la masacre, no es de Puerto Rico.

“Eso no es de Puerto Rico. Yo fui a la escena y estuve hasta las 2:00 de la madrugada en la escena, y eso nada se compara con la escena que estaba allí. Ni cómo quedaron los vehículos, tampoco. Ese video no es”, informó López Figueroa en entrevista con WKAQ 580 AM.

La balacera cobró la vida de otras cuatro personas, dos de ellas con expediente criminal.