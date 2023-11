Ivonne Solla será exaltada al Pabellón de La Fama del Deporte Santurce

¡Enhorabuena! La reportera ancla de Telenoticias, Ivonne Solla Cabrera será exaltada al Pabellón de La Fama del Deporte Santurce, este 19 de noviembre en el anexo Edificio ILA en la avenida Kennedy en San Juan.

Solla Cabrera tuvo una exitosa carrera en el voleibol femenino, que comenzó desde que era una niña. Jugó en el Voleibol Superior y con el equipo nacional, donde destacó en Juegos Centroamericanos, mundiales y Panamericanos.

En 2021, la Liga de Voleibol Superior Femenino dedicó la temporada a nuestra periodista. En ese momento, recordó: “El deporte me formó, me ha dado disciplina, me dio pasión, me dio perseverancia”.

Junto a Solla Cabrera serán reconocidos otros deportistas como José R. Ortiz Rijo, mejor conocido como “Piculín Ortiz”.