Jacky Fontánez lanza su cuarta colección de perfumes para damas

La locutora y presentadora de Hoy Día Puerto Rico, Jacky Fontánez, lanzó “Curious & Muse”, su cuarta colección de fragancias en alianza con DH Distributors.

“La inspiración detrás de esta colección surgió de su viaje a Jordania. “A mí me fascinó mucho Jordania, específicamente Wadi Rum, un desierto en donde no hay contaminación lumínica, me sentí fuera de este planeta, pude ver las estrellas y tener una experiencia bien bonita. Además, me considero una mujer aventurera y pude acampar en medio del desierto, fueron momentos inolvidables que quise recordar con estos perfumes”, expresó Fontánez. Además, mencionó que buscaba que estas fragancias la hicieran revivir esos momentos vividos en el desierto.

El nombre “Curious” refleja la esencia única de esta fragancia que contiene un aroma intrigante y envolvente, diseñado para despertar curiosidad. La esencia de la pirámide olfativa de “Curious” es de carácter oriental ambarado que contiene en sus notas de salida una combinación de bergamota con notas frutales y especiadas. En el corazón, la jazmín, fresia y violeta le aportan un toque de notas florales al perfume que tiene una base aromática amaderada con esencia de vainilla, almizcle.

La fragancia “Muse” lleva este nombre debido a su traducción al español, "Musa", un término que hace referencia a una figura que provoca inspiración. “Muse” ofrece un aroma seductor que contiene una combinación de notas orientales y frutales, donde las notas de salida incluyen bergamota, nieve de cassis, pera verde, frutas del huerto y manzana caramelizada. El corazón combina la elegancia floral del jazmín sambac, mugane, rosa JE y flor de ciruelo con el toque frutal del litchi. Además, tiene de fondo patchouli, vainilla, caramelo, almizcles blancos, maderas rubias y santamanol.

La colección "Curious & Muse", ya está a la venta en perfumerías y farmacias, también en el portal aquipuertorico.com