Janet Parra: “Repetir una mentira muchas veces no lo hace una verdad”

La designada secretaria de Justicia, Janet Parra, rechazó contundentemente ofrecer expresiones este viernes a Telenoticias con relación a la controversia que la rodea por un alegado carpeteo.

La denuncia gira en torno a su exjefe de escolta, quien habría llamado a un empleado del Capitolio para intentar obtener los nombres de tres fiscales de Humacao que acudieron a la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para entregar documentación que atenta contra el nombramiento de Parra, que apunta a su descalificación como abogada en un caso criminal.

A esto se le añade una denuncia del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, de que la nominada pidió acceso a las cámaras del Capitolio.

“El repetir una mentira muchas veces no lo hace una verdad. Ejercer prudencia en este momento en respeto al proceso que se está dando al Senado no es aceptar nada, no es dejar de dar explicaciones al pueblo. En su momento eso se hará", contestó Parra a preguntas del reportero senior de política, Luis Guardiola.

Para la designada titular de Justicia, ofrecer expresiones al respecto atentaría contra el proceso de confirmación en el Senado, que aseguró no está paralizado.

"El proceso de confirmación no está detenido. El proceso de confirmación está en estos momentos esperando por una investigación que se está llevando a cabo", sostuvo.

Cabe destacar que el pasado miércoles, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, informó que solicitó a las oficinas correspondientes que rindan un informe detallado con relación a la alegación.

Indicó, además, que el agente ya no formará parte de la escolta de Parra, y fue reasignado a la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico, mientras se hacen las evaluaciones pertinentes.

Luego quiso representarlo.