Jasmine Camacho Quinn: “Estoy lista para salir y representar en esta pista”

La especialista de 100 metros con vallas, Jasmine Camacho – Quinn, está lista para salir a competir este sábado a las 11:17 a.m. de Japón/ 10:17 p.m. del viernes de Puerto Rico. Esta es la segunda vez que la otrora corredora de vallas estará en el uniforme puertorriqueño buscando posicionarse entre las mejores del mundo olímpico.

“Estoy lista para salir a competir”, sostuvo Camacho-Quinn en entrevista con COPUR Digital.

TOKYO 2020: Mira aquí el calendario de eventos

"La meta principal es clasificar a una final, y si trabajo fuerte con un plan ambicioso, subirme al podio olímpico", afirmó.

“Tokio me gusta mucho, aun cuando no podemos salir de excursión. Pero, lo que he podido ver cuando voy a la pista me gusta. Estoy muy, muy emocionada. Honestamente, estoy lista para salir y representar en esta pista”, recalcó la olímpica.

La corredora de 24 años llegó el pasado domingo a tierra nipona por lo que ha podido familiarizarse con la pista del Estadio Olímpico. Competirá en la serie cinco de cinco con Ana Camila Cubas Pirelli de Paraguay (13.40 segundos), la polaca Klaudia Siciarz (12.82 segundos), la japonesa Asuka Terada (12.87 segundos), Megan Tapper de Jamaica (12.61 segundos), la inglesa Tiffany Porter (12.51 segundos), la suiza Ditaji Kambundji (12.94 segundos), la belga Anne Zagre (12.71 segundos) y la holandesa Zoe Sedney (12.94).

"Yo pensé que no iba a llegar", dijo la judoca, quien superó el COVID-19. Está enfocada en dar su mejor combate.

“He estado en la pista de entrenamiento y dentro del estadio. Y por supuesto, dentro del estadio se siente diferente. De vuelta a la pista, honestamente solo es diferente que estoy en un país diferente esta vez. Pero… la pista es la pista. Tú sabes, salir y dar lo mejor de mí. Sí, ¡eso es lo que busco!”, expresó la vallista de madre puertorriqueña.

Camacho Quinn estuvo activa en varias competencias donde demostró su potencial competitivo, llegando a ser observada como la favorita para alcanzar lo más alto del podio olímpico. Su mejor marca de temporada es de 12.32 segundos realizada el 17 de abril durante el Percy Beard Track en Florida, Estados Unidos. En el escalafón mundial de la World Athletics se encuentra en la quinta posición.

El clavadista puertorriqueño explica los cambios en su entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

No obstante, la vida le hizo una mala jugada a Camacho Quinn en su debut olímpico en Río 2016. En la semifinal, la vallista tropezó con una de las vallas quedando fuera de las aspiraciones a medallas. Un duro golpe que tuvo que manejar en los pasados cinco años para estar lista y confiada que la historia será diferente en Japón.

“Me hice este tatuaje unos años atrás (“Todo es posible”). Nadie sabe que lo tenía. Todos hablan de este (Mapa de Puerto Rico con los aros olímpicos). Lo hice después de las Olimpiadas de Río. Yo solo supe que no podía quedarme en esa situación. Supe desde allí, que todo es posible. Cualquier cosa que te pongas en la mente, ve por ella. Y es exactamente lo que ha sido mi mentalidad desde entonces”, compartió la doble olímpica.

"Este va a ser el logro más grande de mi vida. Poder representar a Puerto Rico en lo más alto del mundo."

“¿Los obstáculos? No puedes tenerle miedo. Sales y te encargas de ellos porque puedes caer o no, tú sabes que no quieres caer”, añadió la primera mujer en competir por Puerto Rico en los 100 metros con valla.

En esta ocasión la olímpica está acompañada de su entrenador John Coghlan. Éste ha estado al pendiente de cada detalle de la atleta.

“En general todo ha estado muy bien desde que llegamos. Llegamos el sábado volando desde Finlandia. El domingo a la pista a calentar en el estadio. Estudiamos cómo se siente la superficie y los alrededores. En realidad, es una pista rápida, muy rápida de verdad. Las condiciones aquí son muy similares a dónde entrenamos en Orlando, Florida. Se siente muy similar. Así que ya sabes, lo tenemos. Tenemos un presentimiento de todo esto”, contó Coghlan.

Jasmine Camacho-Quinn fue la primera atleta femenina en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el Georgia HS Meet of Champions, Marietta, Georgia. Su marca fue de 12.82 segundos realizada el 17 de mayo de 2019. Posee la marca nacional con 12.32 segundos realizada en el 17 de abril de 2021 durante el Tom Jone Memorial Invitational, Percey Beard Track, Gainesville, Florida.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.