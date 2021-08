“Significa mucho, este año he entrenado muy duro, no tenía entrenador y estaba sola. Así que cada vez que salgo al campo doy todo lo que tengo. Esto es lo que quería este año, quería ser medallista de oro y lo he manifestado, lo he hecho realidad”, dijo la campeona olímpica de los 100 metros con vallas, Jasmine Camacho Quinn, luego de ganar su primer oro en Juegos Olímpicos en tierra nipona.

La puertorriqueña se coronó campeona olímpica de los 100 metros vallas de los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tiempo oficial fue de 12.37 segundos en la final, que llegó con récord olímpico de 12.26 segundos desde la semifinal. El hecho histórico se vivió el lunes, 2 de agosto de 2021 en la mañana de Tokio/ domingo, 31 de julio de 2021 en la noche en Puerto Rico.

La atleta de 24 años, que venía de romper el récord olímpico en semifinales, dominó los 100 metros con vallas con un tiempo de 12.37 segundos.

“No tengo un entrenador (a tiempo completo). Mi entrenador (John Coghlan) vino desde Irlanda sólo para entrenarme, así que sólo nos pusimos a prueba, pero honestamente funcionó”, continúo platicando la boricua de 24 años con los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Olímpico. En un año y medio atípico por la presencia de la pandemia por COVID19, la corredora tuvo que confiar en los consejos a la distancia de sus entrenadores Jerry Evans y John Coghlan.

La ruta a la medalla inició con la preliminar el 31 de julio a las 11:17 a.m. de Japón/ 30 de julio a las 10:17 de la noche en Puerto Rico. Su clasificación a la semifinal fue con tiempo de 12.41 segundos. Ese tiempo fue el quinto más rápido de la historia olímpica de unos Juegos.

“Este año, cuando me abrí, y vi donde estaba, me dije: ‘Vaya, podría tener un año muy rápido este año’. A partir de ese momento, supe lo que podía hacer, y vamos a trabajar para conseguirlo”, contó la hija de la trujillana María Camacho.

La vallista abrió la temporada con un 12.32 segundos, marca realizada el 17 de abril durante el Percy Beard Track en Florida, Estados Unidos. En el escalafón mundial de la World Athletics se posicionó quinta. Una apertura que la llenó de confianza. Consiguió su boleto olímpico con tiempo de 12.82 segundos el 17 de mayo de 2019, para ser la primera atleta femenina en clasificar por la Delegación de Puerto Rico.

La egresada de la Universidad de Kentucky sin duda ha recibido el respaldo del pueblo puertorriqueño que la vio caerse en la semifinal de sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Pasaron cinco años donde Camacho Quinn decidió sobrellevar situaciones emocionales tras no lograr la medalla olímpica en la ciudad carioca y pérdidas familiares. Tomó decisiones arriesgadas que fueron respetadas por el Comité Olímpico de Puerto Rico, por ejemplo, no competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Vine por ti (Puerto Rico), vine por mi madre. Pude conocer a mi abuela (que falleció el año pasado), pude conocerla y siempre quise eso. Conseguí acercarme a uno de mis primos, Johnny y conocí a mi familia. El lado de mi madre”, expresó la puertorriqueña que ganó la primera medalla de oro por Puerto Rico en el 2016 durante el Campeonato -23 de la Asociación Atlética de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC, por sus siglas en inglés).

Camacho Quinn se convierte en la segunda mujer en ganar una medalla de oro para Puerto Rico y de manera consecutiva. La primera mujer en ganar una medalla de oro por Puerto Rico fue la tenista Mónica Puig en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. A su vez, se convirtió en la única atleta entre todos los deportes y ambos géneros en obtener ese privilegio. Entre todas las disciplinas olímpicas que ha competido Puerto Rico, Puig fue la tercera atleta en ganar una medalla fuera de las seis alcanzadas por boxeo hasta Londres 2012. Previo a ella, el ponceño Javier Culson ganó el bronce en los 400 metros vallas y Jaime Espinal se colgó plata en la lucha olímpica en la ciudad londinense.

No obstante, Camacho Quinn hace la gesta de ser la primera mujer y deportista de todas las disciplinas de marcas y tiempo en realizar un récord olímpico durante la semifinal de los 100 metros vallas con tiempo de 12.26 segundos en el Estadio Olímpico de Tokio, Japón el 1ro de agosto de 2021 a las 8:01 de la noche de Japón (sábado, 30 de julio de 2021 a las 7:01 a.m. de Puerto Rico). Es la segunda atleta en darle una medalla al llamado “deporte rey”, siendo el ponceño Javier Culson el romper con la continuidad de las seis medallas que llevaba boxeo hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Significa mucho, sinceramente, como la segunda medalla de oro, pero la primera en atletismo, porque no podía hacerlo sola, necesitaba el apoyo de mis padres, mi familia, mis entrenadores y, por supuesto, mis seguidores y mis fans”, contestó al ser abordada sobre ser la segunda atleta y fémina en ganar oro por Puerto Rico en la décima novena edición de los Juegos Olímpicos para Puerto Rico.

Los medios internacionales en la zona mixta indagaron sobre la historia de su decisión en representar a Puerto Rico y no a los Estados Unidos. La corredora de 24 años no titubeó en responder contundentemente: “No sabía cómo funcionaba todo esto hasta mi primer año en la universidad. Mi entrenador universitario me dijo: ‘¿Sabes que puedes competir por Puerto Rico?’ Y yo dije: ‘¿Qué? Pero no sabía ni entendía el atletismo así que simplemente salí a correr. Declaré correr, me dijeron que fuera a las pruebas de Estados Unidos en el 2016, pero eso fue sólo para competir contra los profesionales, porque yo era un estudiante de primer año en la universidad (de Kentucky). Así que eso fue todo. No quería ir. Así que corrí lento a propósito. Pero… una vez que me enteré de que podía correr por Puerto Rico y representar parte de mí, mi madre, lo que ella pasó en la vida, estoy haciendo esto. Estoy representando no sólo a mi madre sino a mi familia”.

10 medallistas olímpicos de Puerto Rico

A continuación los medallistas olímpicos de Puerto Rico, por orden de Juegos: Juan Evangelista Venegas con bronce en boxeo, Londres 1948; Orlando Maldonado con bronce en boxeo, Montreal 1976; Luis Francisco Ortiz con plata en boxeo, Los Ángeles 1984; Arístides González con bronce en boxeo, Los Ángeles 1984; Aníbal Acevedo con bronce en boxeo, Barcelona 1992; Daniel Santos con bronce en boxeo, Atlanta 1996; Javier Culson con bronce en 400 metros vallas, Londres 2012; Mónica Puig con oro en tenis, Río de Janeiro 2016; y, Jasmine Camacho Quinn con oro en 100 metros vallas, Tokio 2020.

El equipo de béisbol posee medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, cuando el deporte se hizo de exhibición.

