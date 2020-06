JCF certifica el plan fiscal para el CRIM

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó en la tarde del viernes el Plan Fiscal para el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), con el cual -según sus estimados- recaudarán $1,564 millones en un periodo de cinco años.

German Ojeda, director de Asuntos Municipales de la JCF explicó que el objetivo de este Plan Fiscal es lograr que propiedades que están fuera del radar del CRIM paguen. Según Ojeda, la propuesta no aumenta los impuestos por propiedad mueble.

“A medida que una persona es responsable y cumple con sus obligaciones de pagar la contribución sobre la propiedad, no hay ninguna razón para que su vecino no cumpla de igual manera con esa responsabilidad”, dijo Ojeda en videoconferencia.

“Lo que este ejercicio precisamente es identificar aquellas propiedades que no han sido tasadas, aquellas propiedades cuyas mejoras no han sido documentadas al CRIM y no están pagando contribuciones sobre la propiedad. Que las facturas que envíe el CRIM lleguen a su destino, para que las personas puedan cumplir con su obligación”, añadió.

A manera de ejemplo, mencionó que hay personas que construyen piscinas en sus casas y no las reportan al CRIM, lo que cambia el valor de tasación de la propiedad. Se supone que una piscina pague $100 adicionales en impuestos al CRIM. Los números de la JCF estiman que en Puerto Rico hay 26 mil casas que tienen piscina y no pagan los $100.

Según Ojeda, hay 240 mil propiedades que no han sido tasadas e incluidas en el catastro.

“No es la propuesta que nos sometió el CRIM ayer, pero es bastante parecida a lo que hemos estado trabajando con ellos. Hay muchas similitudes en los estimados. Pero hay dos diferencias entre lo que sometió el CRIM y este plan”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.

“Primero, hay diferencias en los estimados de recaudos por impuesto a la propiedad mueble. El del CRIM es más alto que el de nosotros. Además, nosotros incluimos unas medidas que deben aumentar los recaudos que el CRIM no puso en su propuesta”, añadió.

En resumen, son 11 medidas incluidas en el Plan Fiscal. Estas son:

1. La venta de la cartera vencida de cuentas por cobrar de impuestos sobre la propiedad a un valor estimado de 400 millones de dólares.

2. Actualizar las direcciones postales incorrectas para poder recaudar impuestos sobre esas propiedades.

3. Identificar y tasar las propiedades nuevas: el CRIM identificó más de 230 mil propiedades nuevas cuyos dueños no han pagado impuestos.

4. Mejorar la tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad: el CRIM busca aumentar la tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad de 68 por ciento a 76 por ciento.

5. Ajuste al valor de más de 500 mil viviendas que tuvieron mejoras que no se reflejan al momento en los registros fiscales.

6. Recaudar 45 millones dólares en ingresos fiscales de propietarios que no pagaron impuestos en el año fiscal 2019.

7. Realizar tasaciones a más de 17,000 propiedades que al momento no se han tasado.

8. Actualizar la base de datos del CRIM con casi 26,000 piscinas aproximadamente que añadirían casi 100 dólares de impuesto adicional por piscina.

9. Mejorar el cumplimiento de reportar las propiedades en una estrecha colaboración con el Departamento de Hacienda.

10. Implantar iniciativas de desarrollo operacional y organizacional: mejoras a los sistemas esenciales. Por ejemplo, el almacenamiento de datos, la actualización de los sistemas de facturación, reemplazo del sistema de tasaciones, mejoras al desempeño de los empleados.

11. Implementar las eficiencias de las agencias del Gobierno, incluyendo la congelación de plazas, la eliminación del bono de Navidad y la estandarización de las cubiertas de salud, a fin de alinearlos con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico.

