JCF dice que se “malinterpretó” la propuesta de los $23 y $26 en factura de la luz

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel dijo el viernes que hay comentaristas que han propagado desinformación sobre las negociaciones para lograr un acuerdo para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Solamente diré que hay mucha desinformación corriendo. También, hay muchas malas interpretaciones de los documentos que se publicaron. Pero yo no voy a pasar parte de mi tiempo hablando de propuestas, que tengo que enfatizar no lograron ningún acuerdo. Esas fueron las propuestas que no lograron ningún acuerdo”, dijo Skeel en su mensaje de la trigésimo séptima reunión ordinaria de la Junta.

Lee también: Pierluisi dice que se ha creado “histeria” con los $23 y $26 en la factura de la luz

El sector empresarial advierte que podría provocar el colapso de la economía de Puerto Rico.

“Tampoco voy a especular sobre lo que nos espera en el futuro. Lo que si voy a decir es que la Junta está analizando cuidadosamente lo que los residentes y las empresas en Puerto Rico pueden pagar y no pueden pagar por la electricidad. Cualquier reestructuración se basará en ese análisis. Eso es lo que impulsa las negociaciones desde nuestra perspectiva. La deuda de la Autoridad no puede ser simplemente borrada, como algunas personas le gustaría pensar, que simplemente se puede borrar”,añadió.

Skeel insistió en que las negociaciones buscan que tanto los acreedores como los abonados de la AEE reciban un trato justo.

Por su parte, el integrante de la Junta, Justin Peterson sostuvo que si hace cinco años se hubiese implantado el Acuerdo de Restructuración (RSA) inicial, la AEE estaría en mejor condición de la que se encuentra actualmente.

Carlos Díaz Olivo analiza.

“Estoy realmente comprometido a asegurarme de que los tenedores de bonos a los que no se les ha pagado nada durante ocho años sean tratados de manera justa, porque han confiado y soportado en cada paso del camino y esto solo va a la credibilidad de cualquier estado, municipio o territorio que pague sus deudas. Ya ha pasado mucho tiempo y creo que es hora de terminar esta reestructuración para que podamos ir a casa y que los líderes electos de Puerto Rico, gobiernen a Puerto Rico.

De otra parte, el integrante de la Junta, Antonio Medina mencionó que su objetivo es evitar que los abonados y los negocios de Puerto Rico terminen con una situación inmanejable.

“Debemos lograr una solución para sacar a la AEE de la bancarrota, que permita que los negocios y la gente de Puerto Rico prospere y no haya, una carga indebida”, expuso.

Finalmente, Skeel trajo el tema de los gastos en asesores. Alegó que su equipo de asesores han tenido grandes logros en sus controversias con los acreedores.