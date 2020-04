JCF entiende que tardanza con ayudas se debe al sistema de nóminas

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko dijo el martes que no se le aprobará al Gobierno de Puerto Rico la propuesta de otorgar $500 adicionales a los empleados del sector privado y a los pensionados.

“Recibimos la carta de la gobernadora que nos decía que iban a enviar una propuesta detallada. No recibimos la carta con los detalles específicos, pero le vamos a contestar la carta prontamente y podrán ver nuestra respuesta”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.

“Mi contestación inicial es que vean los programas federales, que saquen los fondos federales que ya se les aprobaron, incluyendo los 1,200 y el crédito de 500 dólares (por menor dependiente). También, le urjo a la gobernadora que saque los bonos que fueron aprobados más o menos un mes atrás. Sabemos que les pagaron ya a los policías, a ciertos empleados del Departamento de Hacienda, pero hay enfermeras, tecnólogos médicos, empleados de emergencias médicas, bomberos y enfermeras del sector privado que cualifican y la Junta se los aprobó, pero no han recibido el dinero. Así que le urjo a que ponga en vigor lo que ya se le aprobó lo más rápido que pueda”, añadió.

Sistema de nóminas del gobierno

Cuestionada sobre cuál ha sido la excusa del gobierno para el retraso en el pago de esos bonos, Jaresko contestó “nos dijeron que para ellos es complicado determinar el status de cada trabajador elegible”.

“En otras palabras, creo que el gobierno de Puerto Rico no tiene implantado un sistema de nómina adecuado. Porque si lo tuvieran, ya sabría quién trabajo qué días, quién estuvo de vacaciones, quién es un policía que trabaja en la calle y quién hace trabajo en oficinas. Pero como no lo tienen, están haciendo un proceso complicado de ir por cada oficina para que les digan quién trabajo y quién estaba libre. Ese proceso parece que les ha tomado un mes. Nosotros ya habíamos hablado sobre eso con el gobierno y esperábamos que ya lo tuvieran resuelto. Estamos decepcionados, porque el objetivo de los bonos era agradecer el trabajo del personal de primera respuesta en esta emergencia del COVID-19. Este atraso es desafortunado y no hay nada que yo pueda hacer. Resolver esta situación está en sus manos”, añadió.

Luego de las expresiones de Jaresko, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dio a conocer el segundo desembolso de incentivos para empleados de primera respuesta del Departamento de Seguridad Pública, ascendente a 7.7 millones de dólares.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.