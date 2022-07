Gobernador veta proyecto que buscaba recortar la deuda de la AEE

El gobernador Pedro Pierluisi vetó este martes el Proyecto de la Cámara 1383, que buscaba recortar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), confirmaron a Telenoticias.

En Hoy Día Puerto Rico, el mandatario dijo que el proyecto tenía serios defectos.

"Estos son como proyectos hasta hechos para las gradas, sin ni tan siquiera darse cuenta de las implicaciones. Aquí si se cae el proceso de reestructuración porque se apruebe un proyecto como ese, entonces de lo que estamos hablando es de un riesgo enorme, de que un tribunal nombre un síndico para que básicamente se garantice el 100%. Así que, ¿de qué estamos hablando?", expresó Pierluisi en Hoy Día Puerto Rico.

Aseguró en Hoy Día Puerto Rico que constantemente le exigen al consorcio un mejor servicio.

Más temprano, el consejero general de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jamil El Koury le llamó la atención al gobernador, al presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, con respecto a la medida.

Según explicó El Koury, el proyecto era inconsistente con los Planes Fiscales.

“El proyecto de ley, entre otras cosas, requiere la aprobación reglamentaria de cualquier reestructuración de deuda para la AEE, incluyendo su caso de Título III. De conformidad con el proyecto de ley, dicha aprobación no puede concederse a menos que la reestructuración cumpla una serie de condiciones, entre ellas que: (i) el consumidor las tarifas nunca superan los 20 centavos el kilovatio-hora (kWh), (ii) los bonistas de la AEE no reciben más del 25 por ciento de recuperación, (iii) el sistema de pensiones de la AEE no está sujeto a ninguna reforma o ajuste, y (iv) el sistema de pensiones de la AEE no se rechazan los convenios colectivos (previniendo efectivamente cualquier renegociación de estos acuerdos)" indicó el consejero general de la Junta.

"Si él cree que algo en la medida no es viable, que pida la reconsideración", dijo en Hoy Día Puerto Rico el presidente cameral.

“El Proyecto de la Cámara 1383 es ​​inconsistente con los Planes Fiscales 2022 certificados tanto para la AEE como para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Plan Fiscal de la AEE” y el “Plan Fiscal del Estado Libre Asociado”, respectivamente y, colectivamente, los “Planes Fiscales”), y si se convierte en ley, la Junta probablemente determinaría que perjudica o anula los propósitos de PROMESA. El proyecto de ley impacta negativamente la autoridad exclusiva de la Junta bajo PROMESA para presentar un plan de ajuste, ejercer el control sobre los bienes del deudor, y establecer los términos de la reestructuración de la deuda. Mediante el Proyecto de Ley, la Asamblea Legislativa pretende ejercer el poder, por sí misma y a través del Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”), que ninguno de ellos tiene", añadió

El Koury expuso, además, que el Proyecto de la Cámara 1383 prohíbe la operación y mantenimiento de los activos de la AEE a través de una GenCo Acuerdo de Operación y Mantenimiento según lo establecido en los Planes Fiscales.

También ordena que el sistema de pensiones de la AEE se mantenga como un plan de beneficios definidos sin reformas esenciales para garantizar la financiación adecuada del sistema, que actualmente tiene una financiación insuficiente de más de $3 mil millones.

“Con base en lo anterior, el Proyecto de la Cámara 1383 es ​​inconsistente con los Planes Fiscales y, si se convierte en ley, la Junta probablemente determinaría que la Ley perjudica o anula los propósitos de PROMESA. Como tal, la sección 108(a)(2) de PROMESA prohibiría la implementación y ejecución del proyecto de ley. La Junta se reserva sus derechos, incluyendo aquellos bajo las secciones 104(k), 108(a), 108(a) de PROMESA 204, 207, 312 y 405, para tomar las acciones que considere necesarias, incluyendo la búsqueda de remedios, para impedir la aplicación y ejecución del proyecto de ley. Esperamos que tales acciones sean innecesarias. Esperamos seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

Advierten que, si no se convierte en ley, habrá aumentos sustanciales en la tarifa fija de la luz.